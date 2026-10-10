Tjark Ernst soal momen penalti pada Feyenoord - AZ: "Danny Makkelie berkata kepada saya..."

Tjark Ernst pada Sabtu malam mencatatkan clean sheet untuk ketiga kalinya secara beruntun bersama Feyenoord. Setelah sebelumnya menang atas PEC Zwolle (0-7) dan FC Utrecht (5-0), kali ini AZ diikat ke kereta kemenangan tanpa gol balasan: 2-0. Seusai laga, kiper asal Jerman itu berbicara kepada ESPN.

“Rasanya bagus,” kata Ernst mengenai clean sheet terbarunya. “Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh tim. Kami bertahan dengan baik dalam tiga pertandingan terakhir, benar-benar sebagai sebuah tim.”

“Hari ini kami juga bertahan dengan baik dalam menghadapi umpan silang. Kami tahu lawan hari ini sangat bagus, jadi karena itu saya sangat senang kami tidak kebobolan hari ini.”

Sesaat sebelum turun minum, AZ tampak akan mendapatkan penalti, karena Ernst diduga menjatuhkan Mexx Meerdink. Namun, wasit Danny Makkelie dipanggil VAR ke monitor dan membatalkan keputusannya setelah meninjau ulang tayangan: tidak ada penalti.

“Saya tidak merasa menyentuhnya,” ujar Ernst tentang Meerdink. “Itu juga yang langsung saya katakan kepada wasit. Setelah pertandingan saya sempat berbicara dengan wasit, dan kemudian dia mengatakan mungkin memang ada kontak ringan, tetapi itu tidak cukup untuk menjadi penalti. Anda juga bisa melihat ke mana arah bolanya: keluar lapangan. Dia tidak bergerak ke arah gawang.”

“Sekarang saya memang melihat kaki saya sedikit bergerak. Tetapi wasit mengatakan itu tidak cukup untuk penalti, menurut dia. Juga karena bolanya keluar, dan karena kontaknya sangat ringan. Namun pada momen itu sendiri saya tidak merasakan apa pun.”

“Saya tentu senang penalti tidak diberikan. Tetapi saya juga pikir itu keputusan yang tepat,” tutup Ernst.