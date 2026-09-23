Alejandro Garnacho sudah bisa kembali pergi dari Aston Villa, sebagaimana dilaporkan Daily Mail. Pemain Argentina itu sama sekali belum memberi kesan dalam pekan-pekan pertamanya di klub. Sejumlah klub Spanyol ingin memberikan jalan keluar.

Garnacho pernah dikenal sebagai talenta besar. Ia menembus tim utama Manchester United dan memainkan 144 pertandingan untuk tim senior klub tersebut.

Masa baktinya di Manchester United berakhir pada musim panas 2025. Setelah berselisih dengan pelatih Ruben Amorim, ia dijual ke Chelsea seharga 50 juta euro.

Di London, mereka sudah tidak lagi antusias terhadap pemain tim nasional Argentina itu setelah setahun. Klub memutuskan untuk meminjamkannya ke Aston Villa pada musim panas lalu, yang memiliki opsi pembelian yang cukup mudah direalisasikan.

Sejauh ini, Garnacho baru tiga kali bermain untuk klub barunya. Pelatih Unai Emery bahkan tidak lagi memasukkannya sebagai pemain pengganti dalam dua laga terakhir. “Kami terus bekerja dengannya, tetapi untuk saat ini ada pemain lain yang tampil lebih baik,” katanya pada September lalu.

Emery memiliki cukup banyak alternatif dengan Ibrahim Ndiaye, Emiliano Buendia, dan talenta George Hemmings. Ada kemungkinan Garnacho sama sekali tidak akan bermain lagi, karena jika tidak, opsi pembelian senilai 50 juta akan harus diaktifkan. Opsi pembelian Garnacho akan otomatis berubah menjadi transfer permanen begitu ia telah memainkan jumlah pertandingan tertentu (ambang batas tertentu).

Sejumlah klub LaLiga kini memantau situasi Garnacho. Klub-klub tersebut berharap sudah bisa merekrutnya dari Chelsea pada Januari, tempat ia masih terikat kontrak. Klub mana saja yang dimaksud masih belum diketahui.