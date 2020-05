Tipis Kemungkinan Liverpool Juara Liga Primer Inggris Di Anfield

Setidaknya ada enam pertandingan EPL yang harus digeser ke tempat netral karena munculnya kekhawatiran keramaian suporter.

Tipis kemungkinan bagi untuk memastikan diri sebagai juara Liga Primer Inggris di Anfield setelah muncul permintaan dari pihak kepolisian terkait sejumlah kekhawatiran soal digelarnya lagi kompetisi pada 17 Juni mendatang.

Pernyataan polisi membenarkan setidaknya ada lima liga EPL yang harus dimainkan di luar kandang tim tuan rumah karena adanya indikasi fans bakal berkumpul di stadion yang bertentangan dengan aturan social distancing.

Setelah pandemi Covid-19 Sepakbola Inggris akan kembali bergulir tanpa penonton namun hal tersebut diiringi kekhawatiran suporter berkumpul di luar stadion untuk berpesta terutama di Liverpool andai mereka berhasil merajai liga untuk pertama kali dalam 30 tahun.

Lebih banyak tim

Goal dapat memastikan, duel vs Liverpool, vs Liverpool dan v Liverpool telah dipindahkan ke tempat netral, termasuk pertandingan yang berpotensi memastikan the Reds juara.

Kemudian Press Association melaporkan, Manchester City vs Newcastle dan vs Shieffield United adalah dua laga lainnya yang dipindahkan ke tempat netral.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Liverpool sendiri bersikeras senang mendapat arahan dari otoritas, meski sebenarnya mereka pernah menyentil Wali Kota Joe Anderson yang berkomentar fans akan berkumpul di luar Anfield.

Terdapat juga klub yang menentang ide bermain di stadion netral, terutama mereka yang sedang berjuang di zona merah seperti . Mereka khawatir bisa kehilangan keuntungan main di kandang sendiri.

Liga Primer direncanakan bergulir lagi mulai 17 Juni mendatang, dan sebagai kompensasi dari minimnya fans di stadion, seluruh 92 pertandingan tersisa akan disiarkan secara langsung di televisi.