Tinjauan mendalam tentang musim terakhir Mohamed Salah: penurunan performa, atau sistem yang telah berubah?

Mohamed Salah menampilkan performa luar biasa pada musim 2024–2025, membawa Liverpool meraih gelar Liga Premier ke-20 mereka—sebuah kemenangan yang telah lama dinanti dan dirayakan bersama para pendukung secara meriah, berbeda dengan gelar yang diraih di tengah pandemi. Dengan status kontraknya yang belum jelas, musim tersebut terasa seperti pernyataan terakhir. Salah membuktikannya, memperkuat pola yang sudah lazim dalam sepak bola: memberikan kontrak besar kepada seorang bintang top setelah musim puncak di akhir kariernya selalu mengandung risiko.

Dari sudut pandang Liverpool, keputusan tersebut jauh dari kata mudah. Membiarkan Salah pergi akan menjadi langkah rasional jangka panjang, namun juga berisiko memicu reaksi keras mengingat statusnya di klub. Salah, di sisi lain, tetap teguh dalam negosiasi. Hasilnya adalah kompromi: kontrak dua tahun dengan gaji rekor untuk seorang pemain berusia 33 tahun, sebuah keputusan yang kini, dengan perspektif retrospektif, menimbulkan pertanyaan yang valid.

Jadi, dari mana asal penurunan performa saat ini? Apakah disebabkan oleh Salah sendiri, atau ada faktor struktural yang lebih mendalam yang membentuk apa yang kita lihat?

Salah Dulu vs Sekarang: Apa yang Berubah?

Untuk memahami penurunan performa Salah dengan benar, titik awalnya adalah mengidentifikasi apa yang sebenarnya telah berubah. Alih-alih hanya berfokus pada hasil akhir, kami menganalisis aksi-aksi ofensif utamanya, gol, tembakan, assist, dan umpan kunci, di kedua musim tersebut untuk membandingkan pola keterlibatan, posisi, dan profil tembakannya.

Dream Databall

Tembakan dan keterlibatan tembakan Salah dalam permainan terbuka selama Musim 2024-25.

Hal yang paling mencolok dari musim lalu adalah frekuensi dan konsistensi perannya dalam membangun serangan. Salah berulang kali menerima bola di area-area krusial, terutama di dalam kotak penalti dan di ruang setengah kanan. Kemampuannya untuk menusuk ke dalam menciptakan ancaman ganda; ia mampu mencetak gol sekaligus menciptakan peluang, yang tercermin dari keterlibatannya dalam melepaskan tembakan yang sangat tinggi untuk seorang pemain yang sering disebut sebagai pencetak gol murni.





Yang tak kalah penting adalah kualitas tendangannya. Jarak tendangan rata-ratanya rendah, yang berarti ia secara konsisten berada di dekat gawang di area tengah. Inilah yang Anda harapkan dari seorang pencetak gol utama: sering menyentuh bola di zona berbahaya, keterlibatan tinggi dalam aksi akhir, dan kemampuan menciptakan peluang yang konsisten.

Dream Databall

Tembakan dan keterlibatan tembakan Salah dalam permainan terbuka selama Musim 2025-26.

Perbedaannya musim ini sangat jelas.

Terdapat penurunan yang terlihat pada semua metrik, lebih sedikit tembakan, lebih sedikit umpan kunci, dan keterlibatan keseluruhan yang berkurang. Lokasi tembakannya lebih tersebar, dengan peningkatan jarak tembakan rata-rata yang mencolok, yang mengindikasikan lebih sedikit sentuhan di zona tengah dengan xG tinggi.

Selain soal posisi, perannya dalam tim pun telah berubah. Beberapa assistnya kini berasal dari situasi bola mati, yang mencerminkan tren taktis yang lebih luas di liga menuju gaya permainan yang lebih langsung dan berfokus pada bola mati. Liverpool, dan khususnya Salah, tampak kurang dominan dalam menciptakan peluang dari permainan terbuka dibandingkan musim lalu.

Di bawah Arne Slot, upaya untuk beradaptasi dengan lanskap yang terus berkembang ini telah mengubah peran Salah. Ia tidak lagi menjadi titik fokus dari rangkaian serangan, melainkan salah satu komponen dalam sistem yang lebih terdistribusi. Kadang-kadang, ia bahkan diganti dari susunan pemain, sebagian karena keterbatasan saat tidak menguasai bola dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kembali struktur tim.

Hasilnya bukan hanya penurunan produktivitas, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara dan tempat di mana Salah memengaruhi permainan.

Konteks itu Penting

Data dapat menunjukkan tren, tetapi tidak dapat menjelaskannya sepenuhnya. Menafsirkan tren tersebut membutuhkan konteks, dan dalam kasus Salah, konteks tersebut telah berubah secara signifikan.

Liverpool bukanlah tim yang sama seperti musim lalu. Struktur serangan yang dulu memaksimalkan Mohamed Salah telah diubah. Sebelumnya, ia bermain bersama profil-profil yang sudah dikenal, seperti Luis Díaz, Darwin Núñez, dan almarhum Diogo Jota, pemain-pemain yang gerakannya, timing, dan kecenderungannya ia pahami. Di belakangnya, Trent Alexander-Arnold menyediakan saluran kreatif unik yang secara konsisten memberinya umpan di area berbahaya.

Ekosistem tersebut tidak lagi ada dalam bentuk yang sama. Meskipun telah melakukan investasi besar dan kedatangan talenta-talenta top, Liverpool telah kehilangan referensi-referensi kunci, baik secara taktis maupun emosional. Salah sendiri telah mengakui bahwa membangun chemistry membutuhkan waktu, dan perubahan personel yang terus-menerus hanya memperlambat proses tersebut.

Di saat yang sama, liga ini telah mengalami evolusi. Terjadi pergeseran yang jelas ke arah permainan yang lebih langsung dan penekanan yang lebih besar pada situasi bola mati, sesuatu yang sudah terlihat sejak pramusim. Tim-tim beradaptasi dengan cepat, termasuk klub seperti Manchester United, sementara transisi Liverpool tidak secepat itu. Pergeseran taktis yang lebih luas ini telah mengurangi dominasi sistem serangan terstruktur dengan penguasaan bola tinggi, yang secara tidak langsung berdampak pada pemain seperti Salah yang sebelumnya bersinar dalam sistem tersebut.

Hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab dari Salah, performanya jelas menurun, tetapi hal ini mengubah perspektifnya. Penurunan tersebut bukan semata-mata karena faktor individu, melainkan hasil dari sistem, liga, dan skuad yang semuanya berubah secara bersamaan.

Dengan pertimbangan tersebut, perpanjangan kontrak menjadi lebih mudah dipertanyakan. Dalam konteks kebanyakan, memberi penghargaan kepada pemain sekelas Salah masuk akal. Namun, pada momen spesifik ini, dengan pergeseran taktik dan pergantian skuad yang terjadi bersamaan, hal itu membawa risiko lebih besar dari biasanya. Namun, penilaian tersebut kini lebih jelas daripada saat itu.

Yang tak terbantahkan adalah warisan Salah. Ia meninggalkan Liverpool sebagai salah satu pemain ikonik era ini. Meskipun musim ini menunjukkan penurunan dalam konteks ini, hal itu tidak berarti ia telah habis di level tertinggi. Dalam lingkungan yang berbeda, atau dengan stabilitas yang lebih baik di sekitarnya, masih ada kualitas yang cukup baginya untuk tampil.

Bahkan mungkin masih ada satu bab yang harus diselesaikan. Piala Afrika tetap menjadi satu-satunya gelar besar yang hilang dari kariernya, sesuatu yang telah beberapa kali hampir ia raih. Bukan sebagai pembuktian, melainkan sebagai penyempurnaan.



