Tingkat Siaga 1 di Ajax terkait tiga transfer yang sangat kontroversial: 'Sepertinya ini bukan niatnya!'

Robin van Persie akan membawa dua pemain yang berpotensi melakukan debutnya ke FC Volendam pada Minggu sore. Keduanya adalah Ilai Grootfaam (16) dan Jivanyo Zinhagel (16).

Kedua pemain muda Feyenoord ini berusia enam belas tahun, namun mereka memiliki kesamaan lain: selama bertahun-tahun mereka berlatih bersama di akademi muda Ajax.

Selama jeda internasional, para remaja ini diizinkan berlatih bersama tim utama Feyenoord. Mereka meninggalkan kesan yang baik pada Van Persie, demikian kata manajer tersebut pada konferensi pers Jumat sore.

“Zinhagel dan Grootfaam berlatih dengan baik. Saat melihat mereka bermain, hati sepak bola saya pun tergerak. Mereka segar dan melakukan aksi saat ada kesempatan, hal itu juga berdampak positif pada sisa tim,” kata Van Persie.

Terobosan Zinhagel dan Grootfaam menimbulkan kekecewaan di Amsterdam. Stan Bijl, pelatih Ajax U-17, yang menjadi tamu di Pantelic Podcast, merasa sangat disayangkan bahwa kedua talenta tersebut tidak lagi bermain di Ajax.

“Menurut saya, kami di Ajax memiliki cukup banyak pemain muda yang bagus, hanya saja Anda juga harus memastikan bisa mempertahankannya. Jika melihat apa yang terjadi dalam setahun terakhir…,” kata Bijl.

“Feyenoord telah mengeluarkan uang dan berinvestasi besar-besaran untuk mendatangkan pemain. Bayangkan saja jika kami berhasil mempertahankan Tim de Koning (juga pindah ke Feyenoord), Zinhagel, dan Grootfaam di akademi kami. Mereka saat ini adalah pemain terbaik di akademi mereka, dan mereka berasal dari kami. Itu sepertinya bukan tujuan yang diinginkan,” tutupnya.