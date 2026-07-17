Tingkat keparahan cedera Saliba sengaja dirahasiakan: kebenarannya kini tiba-tiba terungkap

William Saliba telah bermain hampir sepanjang Piala Dunia dengan cedera tulang belakang, demikian diungkapoleh RMC Sport dan L'Équipe dua hari setelah Prancis tersingkir oleh Spanyol. Bek Arsenal itu terpaksa meninggalkan lapangan pada babak semifinal setelah hanya bermain selama setengah jam, namun ternyata ia telah bermain dengan cedera parah selama berbulan-bulan.

Selama pertandingan melawan Spanyol, situasinya benar-benar memburuk. Saliba terjatuh ke tanah dan dilaporkan mengatakan kepada staf tim Prancis bahwa punggungnya sudah tidak kuat lagi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan setelah semifinal kemudian menunjukkan bahwa bek tengah tersebut mengalami patah tulang punggung.

Menurut laporan media Prancis, Saliba sebenarnya sudah mengalami cedera tersebut sebelum Piala Dunia, saat bertanding bersama Arsenal di Liga Premier. Meskipun telah didiagnosis, ia memutuskan untuk tetap bermain demi perebutan gelar liga, kampanye Liga Champions, dan Piala Dunia. Selama turnamen berlangsung, ia rutin menjalani latihan yang disesuaikan dan menerima perawatan harian agar tetap bisa diturunkan.

Tingkat keparahan cedera tersebut sengaja dirahasiakan selama Piala Dunia. Berkat hal itu, Pelatih Nasional Didier Deschamps dapat mengandalkan pemimpin pertahanan andalannya hampir sepanjang turnamen. Baru pada babak semifinal melawan Spanyol terungkap bahwa rasa sakitnya telah menjadi tak tertahankan.

Pertanyaan besarnya kini adalah berapa lama Saliba akan absen. Menurut L'Équipe dan media Prancis lainnya, operasi menjadi salah satu kemungkinan. Jika demikian, sang bek terancam absen selama berbulan-bulan. Perkiraan awal menyebutkan masa absen selama empat hingga lima bulan, sehingga ia berpotensi melewatkan sebagian besar paruh pertama musim Arsenal.

Situasi ini mengingatkan publik Prancis pada Samuel Umtiti, yang pada Piala Dunia 2018 juga terus bermain meski mengalami masalah fisik demi meraih gelar juara dunia. Kariernya setelah itu tidak pernah kembali ke level semula. Media Prancis kini mempertanyakan apakah Saliba bijaksana mengambil risiko yang sama.

Bagi Arsenal, berita ini berpotensi menjadi pukulan telak. Musim lalu, Saliba merupakan salah satu pilar utama klub London tersebut dan tampil dalam hampir lima puluh pertandingan resmi.