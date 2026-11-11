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Aaron Danks menjalankan tugas Vincent Kompany di Bayern Munich dengan gemilang. Rupanya, hal itu juga menarik perhatian Manchester United. Red Devils kini harus mengatasi krisis pelatih berikutnya, dan Danks disebut menjadi salah satu opsi.

Dalam beberapa pekan terakhir, Aaron Danks menjadi sorotan di Bayern Munich. Asisten pelatih asal Inggris itu mengambil alih tugas Kompany sebagai pelatih kepala saat pria asal Belgia tersebut absen karena sakit. Ia menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers dan seusai pertandingan, serta memimpin tim dari pinggir lapangan.

Kini, Kompany semakin dekat untuk kembali ke pinggir lapangan setelah pulih dari iritasi selaput otak. Presiden kehormatan Uli Hoeneß sebelumnya telah menyatakan bahwa Kompany akan kembali duduk di bangku cadangan "dalam dua atau tiga pekan" setelah jeda internasional pada pertengahan November.

Saat itu, Danks akan kembali ke peran di belakang Kompany. Atau mungkin tidak? Menurut laporan BBC, Danks menjadi salah satu opsi bagi Manchester United untuk memperkuat staf pelatih Michael Carrick, jika Red Devils mempertahankan manajer tim mereka saat ini, bertentangan dengan laporan yang belakangan beredar.

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Danks pernah bekerja bersama Carrick di Middlesbrough FC dari 2022 hingga 2024 sebagai asistennya di klub kasta kedua Inggris itu. Pada musim panas 2024, Danks kemudian menyusul Kompany, yang sebelumnya menjadi atasannya di RSC Anderlecht, ke Bayern Munich.

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Manchester United: Kapan Michael Carrick Dipecat?

Namun, kemungkinan Danks menerima tawaran dari Manchester patut diragukan. Pertama, ia tidak akan datang sebagai pelatih kepala, melainkan kembali sebagai asisten, dan itu pun di tengah situasi yang sangat genting. Sementara itu, di Bayern ia sangat dihormati sebagai orang kepercayaan dekat Kompany dan bersaing memperebutkan banyak gelar bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.

Manchester United hanya memenangi satu dari sepuluh pertandingan pertama mereka di Liga Primer. Berada di peringkat ke-18, mereka kini menghadapi perjuangan menghindari degradasi. Ditambah lagi, ada sejumlah penampilan yang bahkan bisa disebut buruk sekali, seperti saat menghadapi Como di Liga Champions (1:4) atau Bournemouth di liga (0:3), serta tersingkir dari Piala Liga oleh Brighton pada pertengahan September. Namun, dalam dua pertandingan terakhir, Red Devils berhasil bangkit secara spektakuler dari ketertinggalan sementara 0:2.

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Di Liga Champions, mereka bahkan menang 3:2 atas Roma. Di Liga Primer, mereka bermain imbang 4:4 melawan Aston Villa setelah sempat tertinggal 0:2 dan 2:4. Meski demikian, Carrick kini terancam kehilangan pekerjaannya, padahal ia baru membawa United kembali ke Liga Champions lewat penampilan luar biasa pada paruh kedua musim lalu.

Manchester United: Para Kandidat Pelatih

Pelatih tim nasional Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, kini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Carrick. Guardian dan Times sama-sama melaporkan bahwa pelatih asal Argentina itu sangat ingin bergabung dengan klub asal Manchester tersebut, meskipun ia baru memperpanjang kontraknya dengan federasi sepakbola Amerika Serikat hingga 2030 setelah Piala Dunia pada musim panas. Namun, kontrak itu disebut memuat klausul pelepasan senilai sepuluh juta euro. Pochettino juga pernah menjadi kandidat pelatih ManUnited pada 2022, tetapi saat itu Red Devils menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih kepala baru.

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Selain Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann dan Antonio Conte juga disebut sebagai kandidat menurut BBC, jika Carrick benar-benar dipecat. Pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe, direktur utama Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox akan membahas hal itu dalam pertemuan di Monako pada Rabu yang sudah direncanakan sebelumnya. "Berrada dan Wilcox diperkirakan akan merekomendasikan pemecatan pelatih kepala," tulis BBC.

Jika itu terjadi, kemungkinan Danks didatangkan untuk membantu Carrick pun akan tertutup sepenuhnya. Lagi pula, pria berusia 43 tahun itu baru-baru ini menyampaikan ikatan emosionalnya dengan klub asal Munich tersebut. "Saya bangga atas kebersamaan, kekuatan karakter, dan komitmen yang ditunjukkan semua orang di klub luar biasa ini. Kami terus melangkah maju bersama dan menantikan Vince kembali ke tempatnya. Mia san mia," tulisnya dalam sebuah unggahan Instagram.