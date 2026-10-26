Sejak awal, perlu imajinasi besar untuk memercayainya. Namun, seperti yang sudah bisa diduga saat itu dan kini terbukti, Niko Kovac memang hanya berbicara omong kosong. Pada Januari lalu, pelatih Borussia Dortmund itu ditanya tentang Salih Özcan, yang pada musim keempatnya bersama BVB hanya mendapat empat penampilan singkat dengan total 21 menit bermain hingga jeda musim dingin.

Kovac menyebut Özcan sebagai salah satu pemain dalam skuadnya "yang terlalu sedikit mendapat kesempatan bermain" dan mengaitkannya dengan ketatnya persaingan di lini tengah Dortmund. Bagi gelandang bertahan Özcan, situasi itu bukan hal baru. Pada musim sebelumnya, ketika ia sempat dipinjamkan ke VfL Wolfsburg, ia juga nyaris tidak mendapat kesempatan bermain.

"Saya bisa membayangkan dan berpikir bahwa ke depannya ia akan mendapat menit bermain jauh lebih banyak dibandingkan pada fase pertama musim ini," kata Kovac tentang Özcan lebih dari sembilan bulan lalu, mengejutkan para pengamat. Namun, ucapannya tidak diikuti tindakan. Situasi persaingan bagi Özcan memang tidak berubah. Ia akhirnya mendapat 53 menit bermain pada paruh kedua musim, lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, tetapi jelas bukan itu yang diharapkan sang pemain ketika mendengar pernyataan Kovac.

Karena itu, sudah lama menjadi rahasia umum bahwa Özcan dan BVB akan berpisah begitu kontrak empat tahun bernilai tinggi yang ia tanda tangani pada 2022 berakhir. Dan, mengingat minimnya kesempatan bermain dalam beberapa tahun terakhir, pemain berusia 28 tahun itu bisa dibilang mendapat tempat berlabuh yang nyaman.

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Hingga kapan kontrak Salih Özcan di Besiktas berlaku?

Pada awal Juli, Özcan menandatangani kontrak dengan Besiktas di Istanbul hingga 2029. Sebelumnya, cukup mengejutkan bahwa ia berhasil masuk skuad Turki untuk Piala Dunia meski hanya bermain selama 74 menit pada musim 2025/26. Di putaran final, Özcan tampil dua kali. Ia bermain penuh saat Turki menang 3-2 atas Amerika Serikat dalam laga ketiga fase grup.

Namun, di Turki, pemain kelahiran Köln itu memiliki status yang sama sekali berbeda dibandingkan di Jerman, tempat pamornya belakangan menurun secara nyata. Di tepi Bosporus, Özcan disambut sebagai rekrutan baru sebuah klub Liga Champions yang dua tahun sebelumnya bahkan mencapai final.

Seperti banyak rekrutan baru sebelumnya, Özcan harus menjalani upacara penyambutan tradisional di terminal internasional bandara. Diiringi rombongan besar petinggi klub, petugas keamanan, dan pengawal pribadi, Özcan dibawa melewati gedung tersebut dan disambut banyak suporter Besiktas. Salih berpose dengan syal di depan kamera, membuat gestur elang khas klub, dan mengajak para pendukung bernyanyi.

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Salih Özcan langsung menjadi pemain inti di Besiktas

"Saya sudah tidak sabar menantikan hari ini. Menjadi bagian dari Besiktas membuat saya sangat bangga," kata Özcan saat itu. "Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan. Kami akan berjuang untuk klub. Kami ingin menjadi juara dan lolos ke Liga Champions."

Namun, dengan lima kemenangan dari delapan pertandingan liga dan 15 poin, awal musim tim yang finis keempat pada musim lalu itu baru berjalan sesuai statusnya. Sebelum pekan pertandingan ini, mereka tertinggal empat poin dari juara bertahan Galatasaray. Rival sekota lainnya, Fenerbahce, juga hanya unggul satu poin atas Besiktas, yang akan menjamu Basaksehir dalam duel antartetangga pada Senin sore.

Meski begitu, secara pribadi Özcan tentu memandang awal kiprahnya di Istanbul dengan sangat positif. Terlebih jika mengingat lagi betapa sedikitnya waktu bermain yang ia dapat sebelumnya di BVB. Özcan sudah tampil dalam 17 pertandingan kompetitif, dengan 15 kali langsung menjadi starter dan sepuluh kali bermain selama 90 menit.

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Salih Özcan: Menit bermainnya sudah hampir dua kali lipat dari dua tahun di BVB

Total 1.311 menit yang telah ia jalani sejauh ini hampir dua kali lipat dari menit bermainnya selama dua tahun sebelumnya di Dortmund. Bukan hanya itu: bersama kiper Alexander Nübel, Özcan merupakan satu dari hanya dua pemain yang menjadi starter dalam seluruh delapan pertandingan Süper Lig. Di bawah pelatih baru Vincenzo Italiano, yang datang dari FC Bologna, hanya kiper timnas Jerman tersebut yang mencatat waktu bermain lebih banyak daripada Özcan. Selain itu, Özcan juga tampil empat kali untuk timnas Turki di Nations League, tiga di antaranya sebagai starter.

Mengingat beban bermain seperti ini sudah lama tidak ia rasakan, frekuensi penampilan Özcan juga mengundang keheranan di Turki, terutama karena sejauh ini ia bermain begitu baik. Di bawah Italiano, ia menjadi bagian tetap dari trio lini tengah bersama kapten Orkun Kökcü dan Junior Olaitan yang nyaris selalu dimainkan.

Dalam beberapa pertandingan, Özcan menunjukkan kualitas yang sejak lama dikenal darinya: dedikasi tinggi, agresif dalam duel, dan banyak berlari. "Saya terus bekerja. Entah saya bermain sedikit atau banyak, saya tidak berhenti," kata Özcan tentang statusnya yang berubah total di Besiktas. "Usia saya masih cukup baik, masih banyak yang harus saya pelajari. Karena itu, saya juga mendengarkan para pelatih kami dengan saksama. Hal itu sangat berpengaruh bagi saya."

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Salih Özcan hampir lima tahun menanti gol

Setelah meraih sepuluh kemenangan dalam 12 pertandingan kompetitif pertama musim ini, laju klub tradisional dari ibu kota itu belakangan sedikit melambat. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatat dua kekalahan dan dua hasil imbang. Kekalahan dari tim promosi yang mengejutkan, Amed SK (saat ini di posisi kedua!), serta Trabzonspor terasa sangat menyakitkan karena kedua tim itu berada di atas Besiktas.

Di Liga Europa, Italiano juga baru-baru ini untuk pertama kalinya mencoret Özcan dari susunan pemain demi memberinya waktu beristirahat. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan dalam laga terakhir melawan Crystal Palace yang berakhir 2-2. Cedera Fabio Miretti membuat Özcan harus masuk lebih awal, pada menit ke-39.

Özcan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Hanya tujuh menit kemudian, umpan panjangnya yang apik bak seorang quarterback menjadi assist bagi Wilfred Ndidi untuk membawa tim unggul sementara 1-0. Kini, secara pribadi, hanya satu hal yang masih kurang, sesuatu yang juga tidak berhasil ia raih dalam 96 pertandingan bersama BVB: mencetak gol. Paceklik itu mungkin menjadi salah satu dari sedikit kekurangan dalam situasi Özcan saat ini. Terakhir kali ia mencetak gol di level klub adalah pada 4 Desember 2021 untuk 1. FC Köln di Bielefelder Alm.

Salih Özcan: Catatan penampilannya di BVB