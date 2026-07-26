Pemain Senegal itu dipinjam dari Gambinos Stars Africa untuk paruh kedua musim lalu dan tampil meyakinkan dalam enam bulan pertamanya di Jerman.

"Detail-detail terakhir masih harus diselesaikan, tetapi saya memperkirakan dia akan memulai musim bersama kami. Bara akan menjalani tes performa pada Senin mendatang dan kemudian ikut ke pemusatan latihan di Tegernsee," kata Freund di sela-sela uji coba melawan Wehen Wiesbaden (1:2) pada Sabtu.

Sapoko Ndiaye sudah mencatatkan empat penampilan Bundesliga untuk Bayern pada paruh kedua musim dan secara mengejutkan juga dipanggil ke skuad Piala Dunia Senegal. Saat tersingkir di babak 32 besar melawan Belgia, ia bermain selama 24 menit di babak perpanjangan waktu.

Bisakah Bayern Munich meminjamkan Bara Sapoko Ndiaye setelah mengontraknya secara permanen?

Gelandang tengah itu menjalani debutnya di Bundesliga pada pertengahan April saat Bayern menang 5:0 di markas FC St. Pauli, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga. Setelah penampilan singkat lainnya melawan VfB Stuttgart (4:2), ia untuk pertama kalinya masuk starting XI Bayern saat menang 4:3 di Mainz pada akhir April. Sepekan kemudian, saat bermain imbang 3:3 melawan 1. FC Heidenheim, Sapoko Ndiaye kembali dipercaya menjadi starter, tetapi ditarik keluar saat jeda babak pertama.





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Di lini tengah Bayern, pemain 18 tahun itu menjadi opsi tambahan di belakang duet utama Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, serta pelapis pertama Tom Bischof. Bek kiri baru Nathaniel Brown juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan dalam keadaan darurat. Joao Palhinha, yang belakangan dipinjamkan ke Tottenham, sebenarnya juga direncanakan untuk dijual, tetapi setelah laga uji coba di Wiesbaden pemain Portugal itu mengejutkan dengan pernyataannya bahwa untuk saat ini ia masih melihat dirinya berada di Säbener Straße: "Rencananya adalah mempertahankan posisi saya di sini," kata Palhinha seperti dikutip Abendzeitung.

Bagaimanapun juga, masa depan Sapoko Ndiaye tampaknya masih terbuka apakah Bayern akan meminjamkannya setelah mengontraknya secara permanen. Meski pelatih Vincent Kompany disebut sebagai penggemar pemain tim nasional Senegal itu, ia bisa saja kekurangan menit bermain mengingat persaingan yang sangat ketat. Demi memberinya lebih banyak jam terbang penting, opsi peminjaman bisa menjadi solusi.