Tindakan yang menyinggung kesusilaan memicu kontroversi dalam pertandingan antara Tentara Kerajaan dan Nahda Berkane

Suasana menjelang dimulainya pertandingan antara Nahda Berkane dan Tentara Kerajaan Maroko, pada leg pertama semifinal Liga Champions Afrika kemarin Sabtu, diwarnai kontroversi besar, setelah kamera menangkap perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh pemain Berkane, Amin Azri.

Kamera merekam Azri melakukan gerakan-gerakan tidak pantas dan menyinggung kesusilaan, menurut surat kabar Maroko "Al-Batal", yang kemudian tersebar luas di platform media sosial.

Azri mendapat kritik luas akibat tindakan tersebut, dengan banyak tuntutan agar dia dihukum oleh CAF.

Nahda Berkane dan Angkatan Darat Kerajaan akan memainkan leg kedua pada Sabtu mendatang di Stadion Municipal Berkane, setelah pertandingan leg pertama kemarin berakhir dengan kemenangan tim militer (2-0).

Pemenang dari kedua tim Maroko ini akan bertemu dengan pemenang antara Taraji Tunisia dan Sundowns Afrika Selatan, yang akan bertanding leg pertama di Tunisia, hari Minggu ini.