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Tindakan yang belum pernah saya lihat sebelumnya... Bintang Prancis melontarkan kritik tajam kepada rekan-rekannya

France vs England
France
England
World Cup
A. Rabiot
Prancis
Inggris
AS

"...Kami kalah dari Inggris dengan cara yang tidak dapat diterima"

Gelandang Prancis Adrien Rabiot tidak ragu-ragu mengkritik rekan-rekan setimnya di tim nasional setelah kekalahan telak yang dialami Les Bleus dari Inggris.

Prancis kalah 6-4 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia pada dini hari Minggu ini.

Gelandang yang masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Inggris itu secara blak-blakan mengkritik penampilan rekan-rekannya, terutama di babak pertama, di mana Prancis tertinggal jauh 0-4 dari tim asuhan Tuchel. Ia mengatakan, “Kami mencatatkan awal yang memalukan di babak pertama itu. Saya melihat perilaku dari beberapa pemain yang belum pernah saya saksikan sebelumnya.”

Ia melanjutkan, seperti dilansir surat kabar Marca: “Ini sangat mengecewakan, karena ini adalah pertandingan terakhir untuk meninggalkan kesan baik di turnamen ini.”

Dia menambahkan: “Ada kekecewaan besar setelah kekalahan dari Spanyol, tetapi kami harus menyelesaikan tugas hingga akhir dan tidak boleh menyerah seperti itu.”

Rabiot mengungkapkan apa yang terjadi di antara para pemain Prancis saat jeda setelah tertinggal empat gol, dalam upaya untuk membalikkan keadaan: “Kami berbicara saat jeda dan sepakat bahwa kami harus menunjukkan kebanggaan; segalanya membaik jauh di babak kedua, karena sikap yang kami tunjukkan di babak pertama tidak dapat diterima.”

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