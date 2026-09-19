Tindakan tak biasa: Mourinho membuat semua orang terkejut dalam latihan Real Madrid

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengejutkan semua orang di pusat latihan tim di kota Valdebebas, setelah ia memperkenalkan teknologi baru dalam sesi-sesi latihan, yaitu pemasangan layar raksasa di samping lapangan latihan nomor 1 dan 2, tempat tim utama berlatih.

Layar ini memiliki keunggulan berupa kemampuan untuk dipindah-pindahkan di dalam fasilitas, serta ditempatkan di dekat permukaan lapangan, sehingga memungkinkan Mourinho untuk menghentikan latihan kapan saja dan menampilkan pergerakan yang ingin ia koreksi secara langsung di hadapan para pemainnya.

Analisis di atas lapangan

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", layar tersebut berfungsi sebagai papan tulis digital canggih, karena melaluinya dapat ditampilkan ilustrasi mengenai strategi dan formasi, di samping pergerakan taktis, pemutaran ulang beberapa momen, serta cuplikan video para pesaing.

Dengan cara ini, Mourinho dapat menampilkan sebuah momen atau pergerakan tertentu di layar, kemudian menjelaskan detailnya kepada para pemainnya dan menerapkannya langsung di atas lapangan, alih-alih hanya memberikan penjelasan teoretis di dalam ruang pertemuan.

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Selamat tinggal sesi video yang panjang

Melalui langkah ini, Mourinho dan tim pelatihnya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sesi video yang panjang di dalam ruangan tertutup, serta mengubah proses analisis menjadi metode yang lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih jelas.

Tim pelatih menilai bahwa menampilkan catatan di tempat yang sama dengan lokasi terjadinya kesalahan akan membantu para pemain memahami instruksi dengan lebih cepat, sekaligus menjaga fokus tim selama sesi latihan.

Metode baru ini mendapat sambutan dari para pemain Real Madrid, yang menerima secara positif pendekatan langsung dan interaktif yang diterapkan Mourinho, dalam sebuah langkah yang mencerminkan upaya pelatih asal Portugal itu untuk mengembangkan detail kerja harian di dalam tim.

Tindakan Mourinho ini datang sehari sebelum laga derbi yang dinanti melawan Atlético Madrid, dalam laga puncak pekan ketujuh Liga Spanyol.

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