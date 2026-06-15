Tindakan resmi dari FIFA menyusul keputusan wasit video yang kontroversial di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) meminta penjelasan mengenai isyarat tangan yang dilakukan oleh asisten wasit video, Sean Evans, sebelum Jerman menang 7-1 atas Curaçao, Minggu kemarin, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

FIFA menyoroti penampilan tim wasit yang muncul sebentar sebagai bagian dari siaran langsung global sebelum dimulainya pertandingan selama turnamen Piala Dunia.

Siaran dimulai dengan menyoroti wasit lapangan dan tim asistennya saat mereka berjalan menuju garis tengah, di mana ditampilkan grafik yang menunjukkan nama dan peran mereka.

Kemudian, gambar beralih ke cuplikan tim wasit VAR yang berada di pusat wasit di kota Dallas.

Para wasit berdiri sebentar di depan kamera agar nama mereka muncul di layar, alih-alih memperlihatkan mereka saat sedang bekerja dan memantau layar mereka.

Evans muncul ketika kamera beralih ke ruang VAR pada hari Minggu, berdiri dengan tangan di samping tubuhnya, sebelum terlihat membuat tanda "OK" terbalik dengan jari-jari tangan kanannya.

Tanda ini memiliki dua makna yang sangat berbeda, satu tidak berbahaya dan yang lain terkait dengan ekspresi superioritas ras kulit putih.

Insiden tersebut langsung memicu spekulasi besar-besaran di media sosial.

Sumber-sumber mengatakan kepada "BBC Sport" bahwa FIFA telah meminta klarifikasi resmi dari wasit VAR Australia mengenai insiden tersebut.

Ritual pra-pertandingan mengalami perubahan signifikan dalam cara pelaksanaannya setelah pertandingan Jerman melawan Curaçao, terlepas dari hasilnya.

Wasit-wasit dalam tiga pertandingan berikutnya terlihat memang menatap layar saat pusat VAR ditampilkan, dan tidak lagi menatap kamera, meskipun nama-nama mereka tetap ditampilkan.