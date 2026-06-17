Jaringan "Archivo Far" asal Spanyol yang terkenal melontarkan kritik tajam terhadap tim wasit pertandingan Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026, setelah terjadinya insiden kontroversial yang melibatkan Lionel Messi, kapten tim Tango.

Messi melakukan tekel keras terhadap Issa Mandi, bek tim "Pejuang Gurun", saat berebut bola antara kedua bintang tersebut pada babak pertama pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini dalam rangka putaran pertama Grup 10, namun wasit asal Polandia, Simon Marciniak, menolak memberikan sanksi kepada bintang Argentina tersebut.

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Jaringan "Archivo Far", yang berspesialisasi dalam mengevaluasi kinerja wasit, menyebutkan bahwa ada "kesalahan fatal dari teknologi video" karena tidak campur tangan dalam insiden tersebut.

Menurut jaringan tersebut, Lionel Messi menancapkan sepatunya ke betis Mandi dari belakang, sehingga menyebabkan kakinya tertekuk dengan kekuatan yang berlebihan.

Jaringan tersebut menyoroti bahwa insiden tersebut layak mendapat “kartu merah langsung yang jelas dan tak terbantahkan”.

Mereka menyimpulkan, “Ruang Teknologi Video (VAR) memutuskan untuk menutup mata terhadap insiden tersebut dan tidak melakukan intervensi untuk meninjaunya, sebuah tindakan pengecut.”