Tindakan mengejutkan menjelang pertandingan Arab Saudi melawan Spanyol... Al-Harifi menegur Al-Mufarrij secara langsung di siaran televisi

Kekalahan telak dari Spanyol tidak luput dari perhatian di kalangan sepak bola Saudi, di mana Fahd Al-Huraifi, legenda Al-Nassr, melontarkan kritik tajam kepada Fahd Al-Mufarrij, direktur olahraga tim nasional, terkait tindakan kontroversial yang dilakukannya beberapa saat sebelum peluit kick-off dibunyikan.

Al-Huraifi melancarkan serangan pedas terhadap direktur olahraga timnas Saudi tersebut, menimpakan sebagian tanggung jawab atas penampilan mengecewakan “Al-Akhdar” di Piala Dunia 2026 hingga saat ini kepadanya.

Kontroversi ini bermula setelah beredarnya sebuah video di platform media sosial dan saluran televisi, yang memperlihatkan Al-Mufarrij berada di dalam lapangan sedang berbicara dengan para pemain segera setelah mereka berfoto bersama, dan beberapa detik sebelum dimulainya pertandingan melawan Spanyol saat wasit bersiap untuk meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.

Saat tampil di acara “Dorina Ghair” di saluran televisi Saudi, pembawa acara Khalid Al-Shneif menanyakan kepada tamunya, Al-Harifi, mengenai adegan yang memicu kontroversi tersebut, dan jawabannya cukup tajam: “Sejujurnya, saya heran dengan tindakan Fahd Al-Mufarraj; baik tempat maupun waktunya tidak tepat. Para pemain tidak sepenuhnya fokus padanya.”

Al-Harifi menambahkan sambil mengkritik waktu masuknya: “Dia bisa saja menunggu mereka kembali ke ruang ganti lalu berbicara dengan mereka. Apa perannya dalam momen itu? Setengah dari para pemain sama sekali tidak fokus; ada yang sedang melakukan pemanasan dan ada yang memikirkan awal pertandingan.”

Legenda Al-Nassr itu mengakhiri pembicaraannya dengan nada kecaman: “Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Fahd Al-Mufarraj. Berbicara dengan para pemain di lapangan adalah hal yang tidak masuk akal… Apakah dia ingin mengatakan kepada orang-orang: ‘Lihatlah apa yang saya lakukan?’ Sejujurnya, saya sangat menghormatinya, tetapi dia tidak seharusnya bertindak seperti itu.”