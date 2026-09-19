Bayern punya banyak hal untuk dirayakan di ruang ganti. Dalam kemenangan 7-0 seperti ini, alasan untuk merayakan memang menumpuk. "Pelatih meminta kami menyampaikan beberapa pidato di ruang ganti," kata Harry Kane, ketika beberapa menit setelah tengah malam sebagai pemain terakhir raksasa Jerman itu pada Jumat meninggalkan ruang ganti usai kemenangan telak atas Union Berlin, sambil memegang hati jahe berhias glasir angka 100 di bagian depan untuk menghormati rekor fantastis berikutnya. "Michael mencetak hat-trick pertamanya untuk kami, Isi (Saibari, red.) mencetak gol pertamanya untuk FC Bayern, saya mencetak gol ke-100 saya, Serge Gnabry kembali setelah cedera," ujar Kane dengan nada ceria, dan ketika ditanya ia menambahkan sambil tertawa bahwa pidato Olise adalah yang paling singkat.

Sejauh ini tidak ada kejutan.

Tidak diketahui bagaimana perasaan Luis Diaz ketika bintang-bintang lini serang lainnya berbicara di depan seluruh tim tentang keberhasilan mereka. Diaz meninggalkan Allianz Arena tanpa komentar lebih lanjut. Kontrasnya jelas tidak mungkin lebih besar lagi. Di sana begitu banyak alasan untuk bersorak dan merayakan, sementara di sini ada Luis Diaz, sang penyerang yang saat ini tampaknya sedang dikejar nasib buruk. Sosok muram di tengah sekumpulan orang yang sedang beruntung.

Kapan Luis Diaz mencetak gol terakhirnya untuk Bayern Munich?

Setidaknya, ia tidak tampak terpukul setelah kembali menjalani malam yang buruk bersama tim Munich, yang sudah menjadi yang kelima secara beruntun. Sejak golnya untuk menjadikan skor 5-1 pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart, pemain 29 tahun itu tidak lagi mencatatkan kontribusi berarti dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan yang lebih buruk: melawan Schalke, Osnabrück di DFB-Pokal, dan Bodö/Glimt di Liga Champions, ia bahkan menyia-nyiakan sejumlah peluang emas. Pekan lalu, setelah masuk sebagai pemain pengganti di Elversberg, ia memancing kemarahan rekannya Josip Stanisic, ketika setelah menerima umpan sempurna dari Michael Olise di kotak penalti, ia tidak langsung menembak ke gawang, melainkan tampak seperti ingin melakukan beberapa trik spektakuler sekaligus, sebelum akhirnya hanya menghasilkan sepakan kecil dengan tumit.

Lalu sekarang? Momen paling menonjolnya terjadi ketika ia menuntaskan serangan terindah Munich sejauh itu dengan sebuah gol, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Dengan laga berikutnya tanpa gol dan assist, Diaz melanggar janji yang sebelumnya ia ucapkan dalam wawancara dengan Sky/RTL. "Saya rasa, di pertandingan berikutnya gol itu akan datang. Kami juga harus tetap tenang, secara mental, agar hal itu tidak membebani. Yang penting adalah terus bekerja dan berkembang. Saya tahu bahwa ini hanya soal penyelesaian akhir. Yang kurang hanya finisinya - dan setelah itu semuanya akan baik."

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Seberapa baik rekan-rekan Luis Diaz di FCB memaksimalkan peluang mereka?

Peluang berikutnya bagi Diaz untuk memperbaiki keadaan baru akan datang lagi pada 10 Oktober. Sampai pertandingan tandang melawan FC Augsburg, jeda internasional lebih dulu berlangsung. Dan untuk Luis Diaz, cuti khusus. Pelatih tim nasional Kolombia Nestor Lorenzo, setelah berdiskusi dengan sang penyerang, memutuskan untuk tidak memanggilnya. Diaz akan beristirahat setelah musim lalu yang sangat menguras tenaga dengan 51 penampilan untuk Bayern, di mana ia mencatatkan 26 gol dan 23 assist yang luar biasa, serta tambahan 16 pertandingan untuk tim nasional Kolombia (7 gol, 3 assist).

Bahkan saat Piala Dunia, ketika Diaz bersama Kolombia mencapai babak 16 besar, ia sudah bergulat dengan penyelesaian peluangnya, dan dalam pekan-pekan pertama setelah kembali ke Munich masalah ini semakin memburuk - hingga saat melawan Union ia bahkan tidak lagi mendapatkan banyak peluang.

Meski demikian: di Bundesliga saja, menurut data Sofascore, ia sudah gagal memanfaatkan enam peluang besar, selain itu dalam empat pekan pertama Bundesliga ia mencatatkan nilai expected goals sebesar 3,1. Sebagai perbandingan. Harry Kane sejauh ini mencetak tiga gol dari xG 2,17, sementara Michael Olise yang benar-benar luar biasa mencetak empat gol dari xG 2,65. Di semua ajang, Olise kini sudah mengoleksi delapan gol dan tiga assist. Ismael Saibari, yang masuk menggantikan Diaz pada menit ke-63 saat melawan Union, juga mencatatkan satu gol dan tiga assist dari empat laga Bundesliga pertamanya hanya dalam 178 menit bermain.

Apakah Luis Diaz mungkin sudah melihat datangnya penurunan performa ini?

"Banyak orang akan senang kalau mereka mengalami penurunan seperti dia," ujar direktur olahraga Bayern Max Eberl menenangkan situasi pada Jumat dan menjelaskan: "Di Amerika Selatan, pertandingan internasional sekarang tidak benar-benar wajib dan ini memang baik untuk sang pemain. Dia sudah memainkan sangat banyak pertandingan. Karena itu, ini bagus." Diaz akan "libur dulu sebentar lalu kembali. Dia akan punya programnya sendiri. Tidak perlu khawatir dia tidak akan kembali dalam kondisi bugar", kata Eberl.

Menariknya, Luis Diaz tampaknya setidaknya sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan performa di awal musim ini. Dalam wawancara dengan Sky/RTL, ia bahkan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya berharap ada pelapis untuk posisinya. "Tentu saja saya selalu ingin bermain. Tapi kalau ada seseorang yang bisa membantu di posisi saya: selamat datang. Itu sangat membantu ketika keadaan tidak berjalan baik. Maka ada rekan setim yang hadir untuk membantumu - dan dengan begitu kami bisa bergantian. Itu sangat penting. Saya akan menyukainya. Tapi ya, itu tidak terjadi. Kami juga tetap bagus seperti ini."

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Luis Diaz pernah mendapat cuti khusus di FCB

Faktanya, Bayern sebenarnya memang berencana - dan sudah mengomunikasikannya - untuk memasuki musim ini dengan pelapis semacam itu untuk Diaz. Namun, tak lama sebelum bursa transfer ditutup, Arijon Ibrahimovic dipinjamkan ke FC Augsburg, yang juga cukup mengejutkan pemain 20 tahun itu. "Dari mana Isi mencetak golnya hari ini?" jawab Eberl pada Jumat ketika ditanya apakah Bayern mungkin akan kembali memikirkan pelapis untuk Diaz pada musim dingin nanti, mengingat posisi sayap kirinya adalah satu-satunya yang secara nominal tidak punya dua pemain.

Pertanyaan Eberl itu bersifat retoris, karena tentu saja Saibari mencetak golnya dari sisi kiri kotak penalti. Namun, pemain Maroko itu jelas bukan seorang winger, karena ia tidak punya kecepatan untuk itu. Akan tetapi, ia sangat cerdas dalam bermain, punya visi yang sangat baik, dan teknik yang begitu halus, sehingga secara teori ia memang bisa bermain di posisi mana pun di lini serang. Serge Gnabry juga bisa menggantikan Diaz di posisinya. Namun, untuk saat ini Diaz cenderung belum perlu mengkhawatirkan tempatnya di tim - Vincent Kompany kemungkinan akan terus melakukan rotasi dalam laga-laga mendatang untuk memberi waktu bermain yang kurang lebih sama kepada semua bintangnya; setelah jeda internasional juga akan ada beberapa pekan dengan jadwal tengah pekan secara beruntun.

Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Luis Diaz mendapat liburan di tengah musim. Pada Desember 2025, ia diskors di Liga Champions karena kartu merah dan juga menerima kartu kuning kelimanya di Bundesliga, pelatih Vincent Kompany mengirimnya "pergi beberapa hari. Saya rasa sekarang memang masuk akal kalau dia pergi beberapa hari dan kemudian kembali seratus persen secara mental dan fisik", jelas sang pelatih saat itu.

Saat itu Diaz memang kembali dengan penuh semangat dan memainkan paruh kedua musim yang sangat bagus. Akankah ceritanya terulang, hanya saja pada momen yang jauh lebih awal dalam musim ini?