"Tindakan Ilahi".. Federasi Sepak Bola Mesir Mengungkap Fakta Sejati Mengenai Keparahan Cedera Salah

Khaled Al-Dandali, Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, mengungkap seberapa serius cedera yang memaksa Mohamed Salah meninggalkan lapangan saat pertandingan melawan Iran di Piala Dunia.

Dalam wawancara televisi, Al-Dandali menegaskan bahwa bintang Mesir tersebut mengalami ketegangan otot ringan pada otot paha belakang, yang membuatnya mengambil keputusan preventif untuk keluar lapangan guna mencegah cedera tersebut memburuk.

Ia menjelaskan bahwa profesionalisme Salah yang tinggi membuatnya menyadari risiko tetap bermain meski merasakan sakit, dan lebih memilih menjaga kebugarannya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen tersebut.

Al-Dandali mengutip pernyataan Dr. Mohamed Abu Al-Ela, dokter tim, yang menegaskan bahwa cedera tersebut “masih dalam batas yang wajar” dan tidak menimbulkan kekhawatiran serius, sambil mencatat bahwa tim medis telah memulai protokol perawatan intensif untuk memastikan kesiapan pemain internasional Mesir tersebut dalam laga krusial melawan Australia pada Jumat mendatang dalam babak 32 besar.

Ia juga menyoroti bahwa perolehan posisi kedua “Al-Fara’ana” di grup memberi mereka jeda waktu hampir satu minggu penuh sebelum menghadapi Australia, dan menyebutnya sebagai “pengaturan ilahi” yang memberikan kesempatan yang cukup bagi kapten tim nasional untuk pulih.

Wakil Ketua Federasi tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim teknis dan medis yang dipimpin oleh Hossam Hassan bekerja dengan intensif untuk mempersiapkan seluruh pemain menghadapi pertandingan melawan Australia, sekaligus mengungkapkan optimismenya bahwa Salah akan dapat ikut serta dalam pertandingan yang menentukan tersebut.