Tindakan Enzo Fernández memicu kemarahan para pemain Chelsea... Apakah kepergiannya sudah dekat?

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap sikap para pemain Chelsea terhadap rekan setim mereka asal Argentina, Enzo Fernández, setelah ia baru-baru ini dikabarkan tertarik bergabung dengan Real Madrid.

Fernández melakukan wawancara dengan para influencer, di mana ia ditanya tentang tempat yang paling disukainya untuk tinggal, dan ia menjawab: "Saya sangat suka tinggal di Madrid... Kota ini mengingatkan saya pada Buenos Aires."

Bintang Argentina pemenang Piala Dunia 2022 ini bergabung dengan Chelsea pada Januari 2023 dan memiliki kontrak hingga tahun 2032.

Menurut surat kabar "The Telegraph", rekan-rekan setim pemain Argentina tersebut marah padanya karena perilakunya belakangan ini. Contoh terbaru adalah pengumuman publiknya tentang niatnya untuk hengkang dari klub, di mana ia secara praktis menawarkan dirinya ke Real Madrid.

Sebelumnya, di ESPN, setelah tim tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, ia juga meragukan masa depannya bersama Chelsea dengan mengatakan: "Saya tidak tahu. Masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan setelah itu kita lihat saja."

Ditambah lagi, hubungan Enzo dengan beberapa rekan setimnya sedang tegang.

Surat kabar "The Telegraph" melaporkan bahwa ia terlibat dalam pertengkaran verbal yang sengit dengan kiper Jorgensen dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain, dan hal serupa terjadi dengan pemain lain di mana ia menegur mereka secara terbuka selama pertandingan.

Meskipun demikian, krisis olahraga yang serius yang dialami Chelsea, yang juga mencakup pengumuman kerugian rekor dalam sejarah Liga Premier Inggris, mungkin akan mendorong mereka untuk menerima kesepakatan transfer Enzo musim panas ini.