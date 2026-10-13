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Pemain Prancis itu melepaskan ketenangan yang biasa ia tampilkan

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Bayern Munich menerima pukulan berat saat bermain imbang secara mengejutkan 3-3 melawan Viking FK, Selasa malam ini, dalam ajang Liga Champions, setelah bintang Prancis mereka, Michael Olise, diganjar kartu merah pada menit 73 akibat tindakan emosional yang berbuah mahal.

Olise kehilangan ketenangannya yang biasa sepanjang laga, setelah awalnya menerima kartu kuning karena menarik kaus Henrik Heggheim, sebelum akhirnya terusir hanya beberapa saat kemudian.

Saat wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Prancis tersebut, dan dengan sejumlah pemain berkumpul di sekitar insiden itu, Olise melempar bola ke arah kepala Zlatko Tripic, tindakan yang langsung dilihat oleh wasit, sehingga ia pun diberi kartu kuning kedua, yang kemudian berujung pada kartu merah.

Kartu merah Olise datang pada momen yang sensitif, sebab Bayern Munich saat itu sedang unggul 3-2, namun klub Jerman tersebut tidak mampu mempertahankan keunggulannya dan harus menerima gol penyeimbang pada menit 90, sehingga kehilangan dua poin berharga dalam perjalanan mereka di turnamen ini.

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Dampak dari tindakan pemain Prancis itu tidak akan berhenti pada hasil pertandingan saja, sebab ia akan absen dalam laga yang dinanti antara Bayern Munich dan Arsenal, Rabu depan, pada matchday ketiga Liga Champions, akibat skorsing yang timbul dari kartu merah tersebut.