Tindakan ekstrem kanan dalam laga Jerman vs. Curaçao? FIFA memulai penyelidikan terhadap seorang pria

Shaun Evans, wasit VAR asal Australia dalam pertandingan Jerman melawan Curaçao (7-1), terancam sanksi. FIFA telah memulai penyelidikan terkait isyarat tangan yang dilakukannya menjelang pertandingan Piala Dunia tersebut.

Sebelum setiap pertandingan di Piala Dunia 2026, tim VAR diperkenalkan kepada penonton. Sebuah video tentang Evans menjadi viral di internet.

Dalam rekaman tersebut terlihat bahwa pria asal Australia itu membuat gerakan tangan yang dikaitkan dengan kelompok sayap kanan ekstrem.

Gerakan tersebut dikenal sebagai ‘oké’. Tiga jari yang direntangkan membentuk huruf ‘W’, sementara ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf ‘P’. Kedua huruf ini kemudian melambangkan istilah ‘White Power’.

Seorang juru bicara FIFA mengonfirmasi kepada The Athletic bahwa federasi tersebut telah memulai penyelidikan terhadap Evans.

Wasit berusia 38 tahun tersebut tidak langsung dinyatakan bersalah, karena simbol tersebut juga merupakan emoji yang populer dan sering digunakan sebagai lelucon.

Jerman memenangkan pertandingan dengan mudah dengan skor 7-1. Setelah pertandingan, momen indah lainnya juga menjadi viral di media sosial.