Tindakan cepat dari Barcelona setelah kontroversi wasit dalam laga melawan Atlético Madrid

Barcelona bersiap untuk mengambil tindakan segera, setelah kontroversi wasit yang terjadi dalam pertandingan melawan Atlético Madrid, Rabu malam kemarin, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Atlético Madrid mengalahkan Barcelona di kandang sendiri dengan skor 2-0, di tengah kontroversi wasit yang besar, terutama dalam insiden yang terjadi di babak kedua, yang melibatkan pemain Atlético, Marc Poblet.

Kiper Atletico, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri dekat dengannya di area enam yard, sebelum yang terakhir menahannya dengan tangan dan memainkannya kembali, di hadapan penonton yang terkejut.

Hans Flick dan para pemain Barcelona mengkritik wasit Stefan Kovac, menegaskan bahwa ia tidak memberikan penalti yang seharusnya untuk tim Catalan.

Sementara itu, Fabrizio Romano, pakar transfer, mengatakan melalui akun media sosialnya pada Kamis ini: "Berita Terkini: Barcelona sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mengirim protes resmi ke UEFA."

Dia melanjutkan: "Klub tidak puas dengan beberapa keputusan wasit yang terjadi dalam pertandingan melawan Atletico dan berencana untuk mengajukan banding."

Dia menyimpulkan: "Di antara keputusan-keputusan tersebut adalah insiden Marc Bopel, yang menangkap bola dengan tangannya setelah kiper Musso mengoper bola kepadanya."

