Tindakan bodoh pada menit ke-89 membuat pemain bintang PSV harus absen dalam laga tandang melawan Ajax

PSV harus bermain tanpa Ivan Perisic saat menghadapi Ajax. Pemain sayap berusia 37 tahun itu menerima kartu kuning kelimanya musim ini pada pertandingan Kamis melawan PEC Zwolle (menang 6-1).

Perisic yang berpengalaman duduk di bangku cadangan saat melawan PEC, tetapi masuk menggantikan Joey Veerman pada menit ke-69.

Saat itu, tim asal Eindhoven sudah unggul 5-1. Setelah PSV bahkan berhasil mencetak gol keenam, Perisic tak bisa menahan diri.

Pada menit ke-89, Perisic seolah-olah lupa bahwa ia berada di ambang kartu kuning menjelang laga tandang melawan Ajax. Setelah seorang pemain PSV kehilangan bola di area penalti PEC, ia melakukan tekel keras, padahal hal itu sebenarnya tidak perlu.

Wasit Marc Nagtegaal tidak punya pilihan selain memberikan kartu kuning kepada Perisic. Karena ini adalah kartu kuning kelimanya di VriendenLoterij Eredivisie, pemain bintang tersebut akan absen dalam laga seru di Johan Cruijff ArenA pekan depan.

Peter Bosz tidak marah kepada Perisic saat konferensi pers setelah pertandingan. Esmir Bajraktarevic dan Couhaib Driouech menunjukkan diri sebagai alternatif yang sangat baik pada Kamis malam.

Akhir pekan ini, PSV akan bertandang ke tempat yang cerah untuk merayakan gelar juara ke-27. Selanjutnya, tim asal Eindhoven ini dapat mempersiapkan diri dengan seminggu penuh untuk laga tandang melawan Ajax.