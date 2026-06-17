"Tindakan aneh".. Rahasia di balik keputusan Kanada untuk tetap melarang Thomas Party memasuki wilayahnya

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap alasan di balik keputusan Kanada untuk melarang Thomas Partey, pemain asal Ghana, memasuki wilayahnya dan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Timnas Ghana akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Panama di Toronto, dini hari Kamis besok.

Gelandang Thomas Partey tidak akan bermain untuk "The Black Stars" dalam pertandingan ini, karena mantan pemain Arsenal tersebut dilarang masuk ke Kanada akibat kasus hukum yang sedang berlangsung di Inggris, di mana ia akan diadili atas tuduhan pemerkosaan.

Namun, Badan Penyiaran Inggris (BBC) baru-baru ini mengungkap informasi baru terkait kasus ini.

Mereka menyatakan bahwa Partey dilarang masuk ke Kanada karena ia memberikan keterangan palsu kepada pihak berwenang Kanada bahwa ia tidak pernah ditangkap atau menghadapi tuduhan pidana apa pun.

Pihak berwenang Kanada, yang menolak permintaan pemerintah Ghana untuk mengizinkan Bartey masuk sementara guna menghadiri Piala Dunia, menyatakan bahwa “pemohon tidak mengungkapkan bahwa ia menghadapi beberapa tuduhan pidana terkait pelecehan seksual di Inggris.”

Partii sebelumnya telah membantah tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual, yang terkait dengan tuduhan yang diajukan oleh empat wanita berbeda antara tahun 2020 dan 2022, dan dijadwalkan akan hadir di pengadilan tahun depan.

Perlu dicatat bahwa Barty, yang saat ini bermain untuk klub Spanyol Villarreal, telah tampil dalam lebih dari 50 pertandingan internasional bersama tim nasional Ghana sejak debutnya pada Juni 2016.