Tin Hag: Portugal memiliki generasi yang luar biasa... dan inilah pendapat saya tentang Ronaldo

Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United asal Belanda, menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian mengenai bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dalam wawancara panjang pertamanya mengenai kapten timnas Portugal tersebut sejak krisis terkenal yang mengakhiri karier sang pemain bersama klub Inggris itu beberapa tahun lalu.

Ronaldo sedang mengalami masa sulit di Piala Dunia 2026, setelah mendapat kritik luas menyusul hasil imbang 1-1 Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pertama, di tengah pertanyaan yang semakin meningkat mengenai kemampuannya memimpin tim nasional negaranya pada tahap kariernya saat ini.

Ten Hag: Alam tidak memihak siapa pun

Saat tampil di studio analisis saluran "NOS" Belanda, Ten Hag menegaskan bahwa ia mengikuti penampilan Ronaldo di Piala Dunia dengan penuh perhatian, namun ia mengakui bahwa faktor usia mulai memengaruhi sang bintang Portugal.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan: “Saya merasa analisis yang disampaikan tentang dirinya cukup masuk akal. Pada tahap tertentu—dan ini wajar—seorang pemain akan mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi mempertahankan level permainan yang biasa ia tunjukkan.”

Ia menambahkan: “Saya penasaran apakah Ronaldo masih mampu membuat perbedaan di turnamen ini. Saya rasa Piala Dunia mungkin memberinya peluang lebih besar dibandingkan Liga Inggris atau Liga Champions, karena intensitas dan kecepatan pertandingan di sini lebih rendah, jadi saya melihat dia masih mampu memberikan kontribusi.”

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Ten Hag juga memuji kualitas tim nasional Portugal saat ini, dengan menilai bahwa tim tersebut memiliki potensi yang memadai untuk melaju jauh di turnamen ini.

Ia menjelaskan: “Portugal memiliki tim yang sangat hebat, dan menurut saya, mereka setidaknya harus masuk dalam empat besar turnamen ini.”

Namun, ia menambahkan: “Pertanyaan terpentingnya tetap: apakah hal itu bisa tercapai dengan kehadiran Ronaldo di turnamen ini? Inilah tantangan sesungguhnya yang dihadapi tim saat ini.”

Tidak Ada Komunikasi Lagi Setelah Kepergian

Ten Hag juga menyinggung hubungannya dengan Ronaldo setelah kepergiannya dari Manchester United, menegaskan bahwa komunikasi di antara mereka terhenti sepenuhnya sejak sang pemain meninggalkan klub.

Ia berkata: “Saya tidak berbicara dengan Ronaldo sejak kepergiannya dari Manchester United. Pada akhirnya, ketika Anda menjadi pelatih, kepentingan tim selalu didahulukan daripada kepentingan pemain mana pun, siapa pun namanya, dan pada saat itu ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan tim.”

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Pelatih asal Belanda itu juga membantah beberapa cerita yang beredar mengenai Ronaldo di ruang ganti, menegaskan bahwa kapten Portugal itu tidak pernah mencampuri urusan pribadi rekan-rekannya atau memantau apa yang mereka makan, seperti yang pernah dikabarkan sebelumnya.

Ia menjelaskan: “Dia tidak pernah mengawasi hidangan para pemain lain atau mencampuri urusan semacam itu. Dia selalu fokus pada pertandingan dan mempersiapkannya sebaik mungkin.”

Pernyataan Ten Hag ini kembali mengungkit hubungan tegang yang terjadi antara keduanya selama masa mereka di Manchester United, sebuah krisis yang berakhir dengan hengkangnya Ronaldo dari klub Inggris tersebut, sebelum ia melanjutkan kariernya di liga Saudi dan bersama tim nasional Portugal.