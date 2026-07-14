Timon Wellenreuther tampaknya akan mendatangkan dana yang cukup besar bagi Feyenoord

Feyenoord dapat membiayai sebagian besar kedatangan kiper Tjark Ernst dengan dana yang diperoleh dari hengkangnya Timon Wellenreuther. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Mikos Gouka dari Algemeen Dagblad.

Pada Selasa pagi, BILD melaporkan bahwa Ernst yang berusia 23 tahun akan pindah dari Hertha BSC ke Feyenoord. Transfer tersebut diperkirakan bernilai sekitar 5 juta euro.

“Sebagian dari biaya tersebut, atau mungkin seluruhnya, bisa saja ditutupi oleh Timon Wellenreuther,” kata Gouka.

Wellenreuther telah menyatakan keinginannya untuk hengkang kepada pihak internal Feyenoord. Menurut jurnalis transfer Matteo Moretto, kepindahannya ke VfL Wolfsburg yang baru saja terdegradasi bahkan hampir rampung.

Wellenreuther, yang menjadi kapten pada musim lalu, tampaknya akan menghasilkan dana sesuai standar pasar bagi Feyenoord.

Menurut Transfermarkt, pemain asal Jerman berusia 30 tahun ini bernilai 5 juta euro. Kontraknya di De Kuip masih berlaku hingga pertengahan 2027.

Pada tahun 2023, Feyenoord membayar sekitar 1 juta euro kepada Anderlecht untuk mengakuisisi Wellenreuther, setelah sebelumnya ia dipinjamkan. Secara total, kiper tersebut telah tampil dalam 125 pertandingan resmi mewakili klub asal Rotterdam tersebut.