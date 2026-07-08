Timon Wellenreuther menerima sinyal yang menyakitkan dari Feyenoord dan ingin hengkang

Timon Wellenreuther tampaknya telah memainkan pertandingan terakhirnya sebagai penjaga gawang untuk Feyenoord. Menurut FR12.nl, kiper berusia 30 tahun itu bersiap untuk hengkang, setelah mendapat kabar dari manajemen klub bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang.

Saat ini, Wellenreuther memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 di De Kuip. Pihak manajemen Feyenoord kini telah memutuskan bahwa kontrak tersebut tidak akan diperpanjang lagi.

Artinya, Feyenoord sebenarnya harus menjual kiper tersebut pada musim panas ini jika masih ingin mendapatkan keuntungan dari pemain asal Jerman itu. Pihak klub asal Rotterdam pun terbuka terhadap kemungkinan kepergiannya.

Wellenreuther sendiri juga demikian, menurut sumber-sumber di sekitar Feyenoord kepada FR12.nl. Menurut situs web tersebut, kiper tersebut memandang keputusan Feyenoord sebagai sinyal yang jelas. Ia sempat berharap mendapat lebih banyak penghargaan dan kini akan fokus pada transfer.

Wellenreuther adalah kiper utama Feyenoord pada musim lalu. Di paruh kedua musim, ia bahkan menjabat sebagai kapten. Namun, di bawah pelatih baru, Giovanni van Bronckhorst, tampaknya ia tidak lagi sepenuhnya yakin akan perannya sebagai kiper utama.

Seminggu yang lalu terungkap bahwa Feyenoord mengincar Tjark Ernst (23 tahun) sebagai kiper utama baru. Pemain asal Jerman tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar lima juta euro dalam kontraknya bersama Hertha BSC.

Feyenoord mendatangkan Wellenreuther dari RSC Anderlecht pada tahun 2022. Awalnya dengan status pinjaman, kemudian dibeli secara permanen setahun kemudian. Ia kemudian tampil dalam 125 pertandingan resmi untuk klub asal Rotterdam tersebut.