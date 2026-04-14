Timnas Wanita Belanda Meraih Kemenangan Gemilang atas Prancis dalam Kualifikasi Piala Dunia

Timnas Wanita Belanda berhasil bangkit dengan gemilang pada Selasa malam dalam perjuangan merebut tiket Piala Dunia. Tim asuhan Arjan Veurink, yang sebelumnya menang tipis atas Irlandia dan bermain imbang mengecewakan melawan Polandia, bangkit kembali dengan kemenangan indah 2-1 atas Prancis. Dengan demikian, Oranje kembali memimpin Grup B.

Peran penting dimainkan oleh debutan berusia sembilan belas tahun, Renee van Asten. Bek Ajax ini menjadi bintang utama dengan mencetak gol pembuka pada menit kesebelas: 1-0.

Keunggulan itu jelas tidaklah tidak pantas. Oranje bahkan memiliki peluang untuk mencetak gol tambahan, misalnya melalui Victoria Pelova. Tim Prancis baru melakukan upaya mencetak gol pertama setelah hampir setengah jam pertandingan.

Tim Oranje yang bermain defensif kemudian mengalami kesulitan, meskipun gol balasan itu datang secara tiba-tiba. Skor 1-1 tercipta secara tidak menguntungkan.

Umpan rendah dari Sandy Baltimore, yang tersentuh oleh kaki pemain Oranje, mengejutkan kiper Daphne van Domselaar sehingga bola meluncur di bawah kakinya: 1-1.

Setelah itu, sepertinya tim tamu dari Prancis akan terus menekan. Namun, justru Oranje Leeuwinnen yang kembali memimpin.

Setelah umpan terobosan yang bagus di antara dua pemain dari debutan Van Asten yang tampil gemilang, Wieke Kaptein berputar masuk ke ruang kosong. Kaptein kemudian melepaskan umpan terobosan yang sempurna kepada Esmee Brugts yang sangat cepat.

Penyerang yang bermain untuk FC Barcelona ini berlari menuju gawang lawan dan tidak melakukan kesalahan saat menyelesaikan peluang: 2-1. Keunggulan ini tidak terkejar lagi, sehingga Oranje kembali memimpin klasemen grup kualifikasi Piala Dunia dengan tujuh poin. Prancis mengikuti dengan selisih satu poin.