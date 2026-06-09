Timnas Wanita Belanda menunjukkan pemulihan setelah kekalahan telak, namun (untuk saat ini) gagal meraih tiket Piala Dunia

Timnas Wanita Belanda berhasil mengalahkan Polandia dengan skor 3-1 pada pertandingan penutup kualifikasi Piala Dunia hari Selasa. Hasil tersebut tidak cukup untuk merebut posisi pertama di Grup B, yang diraih oleh Prancis. Tim Prancis menang 1-0 atas Irlandia dan dengan demikian lolos ke Piala Dunia 2027 di Brasil.

Belanda tampil dominan sejak peluit awal dan membuka skor di pertengahan babak pertama. Wieke Kaptein mengantisipasi umpan silang dari sisi kiri dengan tepat dan menyundul bola yang membentur tiang gawang. Beberapa menit kemudian, sundulan gelandang Chelsea itu tidak tepat sasaran.

Polandia meningkatkan intensitas permainan setelah Oranje unggul 1-0 dan menciptakan beberapa ancaman ke gawang Belanda. Meskipun demikian, tuan rumah tetap memimpin tipis saat peluit babak pertama berbunyi di Almelo. Sementara itu, Prancis mencetak gol ke gawang Irlandia, sehingga tiket Piala Dunia tidak lagi berada di tangan Oranje Leeuwinnen.

Oranje menggandakan keunggulan setelah satu jam pertandingan: Romée Leuchter dengan cerdik mengantisipasi umpan silang dari kanan dan berhasil mencetak gol dengan tendangan voli yang indah. Sebuah gol pada momen penting, karena Polandia tidak menyerah di tanah Belanda.

Skor bahkan menjadi 3-0 ketika Liz Rijsbergen muncul sendirian di hadapan kiper Polandia dan dengan tenang mencetak gol ke sudut kiri bawah. Polandia masih menyelamatkan harga diri melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Ewelina Kamczyk, namun hal itu tidak lagi mengancam kemenangan Oranje.

Belanda berhasil menyelesaikan tugas pada Selasa malam dan mengantongi tiga poin. Berita dari Prancis menyebutkan bahwa tim Prancis, meski mendapat kartu merah, berhasil menang 1-0 atas Irlandia, sehingga tim asuhan pelatih Arjan Veurink harus puas dengan posisi kedua dan harus melalui babak play-off untuk memperebutkan tiket Piala Dunia.

Semua negara dari Divisi A yang tidak finis sebagai juara grup berhak mengikuti babak play-off. Babak play-off menuju Piala Dunia 2027 terdiri dari dua putaran. Putaran 1 nantinya akan dibagi menjadi dua jalur. Di Jalur 1, semua peringkat dua dan tiga dari Divisi A akan bertanding melawan peringkat satu dan peringkat dua terbaik dari Divisi C, dengan sistem kandang dan tandang.

Di Jalur 2 babak play-off, semua tim peringkat keempat dari Divisi A dan juara grup Divisi B akan bertanding melawan tim peringkat kedua dan ketiga dari Divisi B. Selanjutnya, Babak 2 akan menentukan negara-negara mana yang lolos ke putaran final selain juara grup Divisi A. Pemenang dari Jalur 1 akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan di Jalur 2. Tujuh negara lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off. Satu negara lainnya lolos ke babak play-off antarbenua.