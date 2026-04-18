Timnas Wanita Belanda kembali mencatat hasil gemilang melawan Prancis dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia

Tim Oranje Leeuwinnen berhasil meraih satu poin dengan gemilang saat bertandang ke Prancis pada Sabtu (1-1). Berkat hasil imbang di kandang Prancis ini, tim asuhan pelatih kepala Arjan Veurink tetap memimpin Grup B kualifikasi Piala Dunia.

Prancis ingin membalas kekalahan, karena pada Selasa lalu mereka kalah 2-1 dari Belanda di Stadion Rat Verlegh. Tim Oranje Leeuwinnen ingin mempertahankan posisi pertama, karena hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia di Brasil pada 2027.

Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen, dan Kerstin Casparij absen dari tim tamu. Hal ini memberi kesempatan bermain bagi René van Asten, yang mencetak gol pada debut internasionalnya pekan lalu.

Belanda bertahan lama di babak pertama, hingga masa injury time tiba. Marie-Antoinette Katoto menjulang di atas semua pemain dan mencetak gol 1-0 untuk Prancis. Tim Prancis juga jauh lebih kuat setelah jeda dan sangat kecewa ketika Sandy Baltimore gagal mencetak gol ke gawang kosong. Kesalahan itu akhirnya membuat Prancis harus membayar mahal.

Esmee Brugts memungkinkan Wieke Kaptein mencetak gol 1-1 pada menit ke-76. Tim Oranje berhasil menahan serangan akhir Prancis dan meraih satu poin penting dalam perebutan tiket Piala Dunia. Belanda kini mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan pertama. Jika berhasil mengalahkan Irlandia dan Polandia pada bulan Juni, maka tiket ke Piala Dunia 2027 sudah pasti menjadi milik mereka.