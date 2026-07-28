Timnas putri Mesir mengawali perjalanannya di Piala Afrika Wanita yang digelar di Maroko, pada Selasa hari ini, dengan kekalahan telak dari Zambia dengan skor (6-0) pada laga pertama fase grup.

Penyerang Zambia, Barbra Banda, mencetak 4 gol untuk membawa timnas negaranya meraih kemenangan telak atas para srikandi Mesir, sementara dua gol lainnya dicetak oleh Racheal Nachula dan Ireen Lungu.

Kemenangan ini menambah pundi-pundi poin timnas putri Zambia menjadi 3 poin di puncak grup, sementara timnas Mesir tetap tanpa poin di dasar klasemen.

Timnas putri Mesir tampil sangat mengecewakan, dan tidak mampu membalas gempuran serangan Zambia sepanjang 90 menit.

Timnas putri Mesir berada di Grup Ketiga bersama timnas Zambia, Malawi, dan Nigeria.

Timnas putri Mesir akan bermain pada laga kedua Sabtu mendatang melawan Malawi, sementara akan menutup perjalanannya di fase grup pada Rabu melawan Nigeria.