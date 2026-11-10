Timnas Prancis Umumkan Pemulangan Tchouameni ke Real Madrid, Keputusan Mengejutkan dari Zidane

Zinedine Zidane kembali menerima pukulan baru di kamp latihan timnas Prancis, setelah Federasi Sepakbola Prancis mengumumkan absennya Aurelien Tchouameni dari dua laga mendatang melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League akibat cedera, sehingga ia menjadi pemain ketiga yang meninggalkan skuad Prancis dalam beberapa jam terakhir.

Keputusan mencoret gelandang internasional itu diambil setelah cedera yang dialaminya di area pubis, yang membuatnya tak mampu merampungkan sesi latihan, Selasa hari ini, sehingga ia kembali ke klubnya, Real Madrid.

Federasi Sepakbola Prancis menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa Tchouameni merasakan nyeri otot sejak kedatangannya di pusat latihan Clairefontaine, seraya menyebutkan bahwa tim medis timnas memutuskan, berkoordinasi dengan pemain dan setelah berkomunikasi dengan dokter Real Madrid, untuk memulangkannya ke klubnya.

Pernyataan itu berbunyi: "Pemain merasakan nyeri ini sejak kedatangannya di Clairefontaine. Mengingat riwayat medisnya, dan setelah berkonsultasi beberapa menit lalu dengan dokter Real Madrid, tim medis timnas Prancis memutuskan, dengan persetujuan pemain, untuk memulangkannya ke klubnya. Ia akan menghabiskan malam ini bersama grup, sebelum berangkat besok menuju Madrid."

Federasi Sepakbola Prancis tidak mengungkapkan perkiraan durasi absennya Tchouameni dari lapangan.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Zidane memutuskan untuk tidak memanggil pengganti Tchouameni selama pemusatan latihan, berbeda dengan apa yang terjadi setelah pencoretan Pierre Kalulu dan Marcus Thuram dalam beberapa jam terakhir, di mana keduanya digantikan oleh Sael Kumbedi dan Junior Kroupi secara berurutan.

Cedera kali ini merupakan kelanjutan dari masalah fisik yang sama yang dialami Tchouameni pada Piala Dunia terakhir, yang memaksanya absen dari kamp latihan timnas Prancis pada September lalu, sebelum kembalinya ke skuad selama jeda internasional saat ini.

Timnas Prancis dijadwalkan menghadapi Italia pada lusa hari Kamis, sebelum menjamu Turki pada hari Minggu, dalam rangkaian kompetisi UEFA Nations League.