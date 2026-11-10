Zinedine Zidane kembali menerima pukulan baru di kamp latihan timnas Prancis, setelah Federasi Sepakbola Prancis mengumumkan absennya Aurelien Tchouameni dari dua laga mendatang melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League, akibat cedera, sehingga ia menjadi pemain ketiga yang meninggalkan skuad Prancis dalam beberapa jam terakhir.

Keputusan mencoret gelandang internasional itu datang setelah cedera yang dialaminya di area selangkangan, yang membuatnya tak bisa menyelesaikan sesi latihan, pada hari Selasa ini, sehingga ia kembali ke klubnya, Real Madrid.

Federasi Sepakbola Prancis menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa Tchouameni merasakan nyeri otot sejak kedatangannya ke pusat latihan Clairefontaine, seraya menuturkan bahwa tim medis timnas memutuskan, dengan berkoordinasi bersama pemain dan setelah berkomunikasi dengan dokter Real Madrid, untuk memulangkannya ke klubnya.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Pemain merasakan nyeri tersebut sejak kedatangannya ke Clairefontaine. Mengingat riwayat medisnya, dan setelah berkonsultasi beberapa menit lalu dengan dokter Real Madrid, tim medis timnas Prancis memutuskan, dengan persetujuan pemain, untuk memulangkannya ke klubnya. Ia akan menghabiskan malam ini bersama tim, sebelum berangkat besok menuju Madrid."

Federasi Sepakbola Prancis tidak mengungkap perkiraan durasi absennya Tchouameni dari lapangan.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa Zidane memutuskan untuk tidak memanggil pengganti bagi Tchouameni selama pemusatan latihan, berbeda dengan yang terjadi setelah dicoretnya Pierre Kalulu dan Marcus Thuram dalam beberapa jam terakhir, di mana keduanya digantikan masing-masing oleh Sael Kumbedi dan Junior Kroupi.

Cedera saat ini merupakan kelanjutan dari masalah fisik yang sama yang dialami Tchouameni pada Piala Dunia lalu, dan memaksanya absen dari kamp latihan timnas Prancis pada September lalu, sebelum ia kembali ke skuad selama jeda internasional saat ini.

Timnas Prancis dijadwalkan menghadapi Italia pada lusa hari Kamis, sebelum menjamu Turki pada hari Minggu, dalam ajang UEFA Nations League.