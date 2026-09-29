Pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, mengungkap alasan absennya kapten Mesir, Mohamed Salah, dari pertandingan melawan Sudan Selatan pada Selasa malam ini, yang berakhir dengan kemenangan Mesir (5-0), dalam laga kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Federasi Sepak Bola sebelumnya telah mengumumkan dalam pernyataan resmi setelah pertandingan melawan Angola pada laga pertama yang berakhir imbang tanpa gol, bahwa Salah akan absen dari pertandingan melawan Sudan Selatan karena lapangan yang berjenis tartan.

Namun, Hossam Hassan menyatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Sudan Selatan: "Salah absen dari pertandingan karena alasan pribadi."

Ia menambahkan: "Mohamed Salah adalah pemain yang sangat penting bagi kami, dan seluruh tim tengah melalui kondisi yang sulit dalam pertandingan melawan Angola, kondisinya akan berbeda seandainya kami menjalani masa persiapan yang lebih panjang."

Ia melanjutkan: "Saya tidak ingin mencari pembenaran dan dalih, tetapi timnas Mesir tidak bergantung pada siapa pun, semua pemain penting, tidak sepatutnya sebuah negara berpenduduk 120 juta jiwa, timnasnya bergantung pada satu pemain."

Ia melanjutkan: "Tugas saya adalah bekerja bersama para pemain yang tulus dan yang hadir, untuk membentuk kerangka yang kuat bagi timnas Mesir."

Ia menunjukkan: "Saya berusaha memilih kata-kata saya dengan baik, saya berbicara karena niat saya baik, tetapi sebagian kata dipahami secara keliru."

Mengenai pertandingan melawan Angola, ia menjelaskan: "Para pemain belum cukup siap, terutama dengan dimulainya Liga Mesir, tetapi penampilan kami tidak buruk."

Ia menambahkan: "Pertandingan melawan Sudan Selatan sangat sulit, dan faktor lapangan serta cuaca memengaruhi kami, tetapi kami menunjukkan kekuatan kami dan menguasai pertandingan, dan kemenangan ini mencerminkan kerja kami."

Ia menutup pernyataannya: "Saya selalu menghormati kritik, dan saya sudah terbiasa dengan tekanan tetapi saya tidak membalas siapa pun, kita harus mengerahkan upaya maksimal untuk membahagiakan seluruh rakyat Mesir."















