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Timnas Jerman, News: Sammer layangkan kritik tegas kepada Bierhoff

Matthias Sammer menanggapi pernyataan terbaru mantan manajer DFB Oliver Bierhoff soal "debat kepribadian" di tim nasional Jerman dan menilai juara Eropa 1996 itu punya andil penting dalam persoalan tersebut.

Dalam wawancara dengan kicker, Bierhoff mengeluhkan bahwa skuad DFB saat ini kekurangan pemain-pemain senior berpengalaman dan "kepribadian-kepribadian luar biasa dengan kekuatan individu yang tinggi".

Sammer kemudian mengatakan kepada Sky: "Belum lama ini, dari pihak dia juga pernah dikatakan bahwa kita butuh hierarki yang datar di Jerman."

Ia sendiri, sebaliknya, selalu menjadi pendukung "leader, team player, dan individualis" dalam sebuah tim. "Kalau Anda ingin memperlakukan mereka semua sama, di ruang ganti, di lapangan, maka hari ini kita tidak perlu mengeluh atau mengatakan, kita kekurangan beberapa karakter," kata Sammer.

Atas situasi itu, Bierhoff sebagai manajer yang bertanggung jawab dari 2004 hingga 2022 "sampai taraf tertentu" harus ikut dimintai pertanggungjawaban, lanjut Sammer. "Pada 2006 saya masuk ke federasi dan pada 2007 saya bertanya, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Hanya itu, bukan benar atau salah. Lalu orang-orang bertanya kepada saya, kenapa? Saya bilang, kita semua sama. Mereka semua baik dan ramah dan itu bagus, tapi kita ini bukan sedang berada di peternakan kuda poni. Ini olahraga prestasi, di sini kadang keras. Di latihan juga harus kadang ada benturan, di ruang ganti juga harus kadang ada benturan."

Berbicara soal hierarki datar dalam olahraga prestasi dan dalam sebuah tim, menurut pria 59 tahun itu, adalah "salah satu kesalahan terbesar" yang pernah dilakukan: "Itu sebuah bencana."

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Timnas Jerman, News: Para pemain baru terkesan dengan Klopp yang "luar biasa"

Jürgen Klopp yang piawai memikat orang sudah memberikan kesan besar kepada para pemain baru tim nasional. "Rasanya Anda ingin menerobos api untuk dia," kata Philipp Treu di kamp DFB di Herzogenaurach tentang pelatih tim nasional yang baru. Klopp, Treu yakin, "adalah sosok yang luar biasa".

Dan Klopp yang "luar biasa" itu memberi banyak pemain kesempatan pada debutnya. Selain Treu, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens, dan Younes Ebnoutalib juga bersiap di markas partner adidas untuk laga pembuka Nations League pada Kamis (20.45) di Belanda.

Apa yang Klopp harapkan dari mereka? "Bahwa kami mewakili tim nasional Jerman dengan bangga," seperti dilaporkan Ebnoutalib sebelum sesi latihan pada Selasa sore, "bahwa kami bermain habis-habisan, sekalipun kadang tidak berjalan baik, memberikan segalanya."

Pemain Frankfurt itu sebenarnya juga bisa memilih tim nasional Maroko. Tetapi: "Kalau Klopp menelepon, Anda harus datang. Dia salah satu pelatih terbaik di dunia, sudah ada energi positif."

Pandangan itu juga diamini Rosenfelder dari Freiburg. Klopp membawa "banyak kharisma", kata bek tengah tersebut. "Tentu ada rasa hormat yang besar, tetapi dalam percakapan dia sangat baik, sangat simpatik, dan membuat Anda merasa nyaman." Rosenfelder ingin "menyerap semuanya" pada hari-hari pertamanya bersama skuad DFB. "Saya benar-benar antusias."

Hal yang sama juga berlaku bagi rekan setimnya di SC, Treu, yang mengincar posisi terbuka di bek kanan. "Saya ingin menunjukkan siapa saya," kata Treu, yang menyebut Philipp Lahm sebagai panutannya. "Saya," tegas Treu, "selalu bisa diandalkan." Jika dimainkan, ia ingin "meninggalkan hati saya di lapangan dan selalu tampil habis-habisan".

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Timnas Jerman, News: Sammer yakin Klopp bisa melakukan hal besar

Matthias Sammer menautkan harapan besar dengan awal kiprah Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional. "Saya melihat ada rencana yang mutlak pada dirinya. Bentuk organisasinya selalu bisa diperdebatkan, tetapi itu mengikuti sebuah rencana," kata juara Eropa 1996 itu dalam 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' di Sky. Harapan terbesarnya adalah "bahwa tim ini mengembalikan identitas kepada kita, yang sangat kita butuhkan".

Klopp menggantikan Julian Nagelsmann setelah bencana Piala Dunia. Pada Selasa, ia memimpin latihan tim pertamanya di Herzogenaurach. Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional pada Kamis (20.45) di Amsterdam melawan Belanda.

"Dia tidak bisa menyihir, melainkan ini selalu soal - dalam kepribadiannya, dalam pengalamannya sebagai pelatih - juga membuat orang memahami bahwa mungkin ini juga butuh sedikit waktu," Sammer memperingatkan soal ekspektasi yang terlalu besar terhadap sosok yang dianggap sebagai penyelamat sepakbola Jerman itu: "Dia terlihat penuh euforia - bahkan sekarang - juga terhadap publik, juga terhadap tim. Tetapi pada akhirnya, Anda tidak bisa berjalan hanya dengan euforia."

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