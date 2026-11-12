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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Timnas Italia U-21, Silvio Baldini: "Ekhator sangat hebat, Juventus akan menyadarinya. Camarda harus membuang semua pikiran negatif dari kepalanya"

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Silvio Baldini, pelatih timnas Italia U-21, berbicara sehari sebelum laga persahabatan melawan Prancis: pernyataannya tentang Camarda, Lulli, Ekhator, dan Inacio.

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Menjelang pertandingan yang dijadwalkan besok pukul 18.30 di Laval, Baldini berbicara tentang beberapa pemain yang dipanggil untuk laga ini. Berikut pernyataannya, seperti dilansir Tuttosport.

TENTANG CAMARDA

"Ia harus menyingkirkan semua pikiran negatif. Ia harus ingat bahwa dirinya masih sangat muda, tetapi sudah bermain di Serie A dan tim nasional Italia. Ia lahir pada 2008 dan akan tetap bersama kami dalam periode dua tahun kami berikutnya. Ia harus bermain tanpa beban dan menikmati latihan."

TENTANG LULLI

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"Saya melihat perkembangannya di Roma dan memanggilnya. Sebelumnya saya tidak mengenalnya dan hanya tahu bahwa ia tampil menonjol bersama tim Primavera. Saya tidak menyangka ia akan melejit secepat itu. Ia datang bergabung dengan kami dan langsung menyatu dengan tim."

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ITA

ITA

TENTANG EKHATOR

"Ekhator pemain yang sangat hebat dan saya yakin Juventus akan menyadarinya. Ia ingin berkembang dan lebih dewasa daripada usianya. Ia mampu membaca situasi di lapangan dengan sangat jernih."

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TENTANG INACIO

"Inacio pemain muda yang sangat berbakat dan akan mendapatkan tempatnya."

Ditulis olehGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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