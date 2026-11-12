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Silvio Baldini, pelatih timnas Italia U-21, berbicara sehari sebelum laga persahabatan melawan Prancis: pernyataannya tentang Camarda, Lulli, Ekhator, dan Inacio.

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Menjelang pertandingan yang dijadwalkan besok pukul 18.30 di Laval, Baldini berbicara tentang beberapa pemain yang dipanggil untuk laga ini. Berikut pernyataannya, seperti dilansir Tuttosport.

TENTANG CAMARDA

"Ia harus menyingkirkan semua pikiran negatif. Ia harus ingat bahwa dirinya masih sangat muda, tetapi sudah bermain di Serie A dan tim nasional Italia. Ia lahir pada 2008 dan akan tetap bersama kami dalam periode dua tahun kami berikutnya. Ia harus bermain tanpa beban dan menikmati latihan."

TENTANG LULLI

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"Saya melihat perkembangannya di Roma dan memanggilnya. Sebelumnya saya tidak mengenalnya dan hanya tahu bahwa ia tampil menonjol bersama tim Primavera. Saya tidak menyangka ia akan melejit secepat itu. Ia datang bergabung dengan kami dan langsung menyatu dengan tim."

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TENTANG EKHATOR

"Ekhator pemain yang sangat hebat dan saya yakin Juventus akan menyadarinya. Ia ingin berkembang dan lebih dewasa daripada usianya. Ia mampu membaca situasi di lapangan dengan sangat jernih."

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TENTANG INACIO

"Inacio pemain muda yang sangat berbakat dan akan mendapatkan tempatnya."