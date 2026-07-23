Timnas Italia, Serie A "memilih Antonio": peluang Conte sebagai pelatih timnas merosot tajam, menurut bandar Mancini tersingkir dari persaingan

Ini adalah jam-jam yang sibuk dan (mungkin) menentukan untuk pemilihan pelatih baru Timnas Italia. Pada hari ketika Lega Serie A berkumpul untuk menggelar Sidang Umum, klub-klub kasta tertinggi Italia disebut telah mengidentifikasi Antonio Conte sebagai nama favorit untuk kursi pelatih Italia. Langkah yang, seperti terlihat dari analisis para analis taruhan Planetwin365 dan Goldbet, kembali mengocok ulang peta persaingan dan membuat odds Conte jilid kedua anjlok ke 2,75, dari 12,00 hanya dua puluh empat jam sebelumnya. Dengan demikian, mantan pelatih Napoli dan Juventus itu kembali menjadi yang terdepan untuk peran pelatih tim nasional, sejajar dengan Andrea Pirlo.





Masih membayangi ada Pep Guardiola, di angka 3,50, sebuah opsi menarik tetapi dibayangi tanda tanya dari sisi ekonomi. Sementara itu, tadi malam Roberto Mancini mengungkapkan bahwa tidak ada kontak dengan petinggi baru FIGC, dan dari nama yang sebelumnya hangat, bagi para bandar sang pelatih yang membawa Italia menjuarai Euro 2021 kini tersingkir dari persaingan dan bertengger di papan odds pada 7,50. Jadi, ini adalah situasi yang terus berkembang, dan bukan tidak mungkin pada malam nanti (saat konferensi pers pasca-Sidang Umum dijadwalkan berlangsung) skenarionya kembali berubah.