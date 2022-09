Timnas Indonesia U-19 & Vietnam Lebih Solid, Hong Kong Tanpa Target

Kin Fung menyebutkan, perbedaan level antara Hong Kong dan dua tim favorit di Grup F membuat mereka dalam posisi sulit.

Pelatih Hong Kong U-20 Cheung Kin Fung mengaku tidak memasang target tinggi di kualifikasi Piala Asia U-20 2023 yang berlangsung pada 14 hingga 18 September di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Hong Kong U-20 telah memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) sejak akhir Agustus lalu. Mereka bertolak ke Chonburi, Thailand, sabtu (3/9), dan diagendakan menjalani dua pertandingan uji coba.

Selama menjalani TC di Chonburi, gelandang Ma Hei Wai tidak bergabung dengan tim, karena harus memperkuat Eastern SC di pertandingan play-off semi-final inter-zona melawan klub Uzbekistan Sogdiyona Jizzakh. Hei Wai akan langsung bergabung dengan tim di Indonesia. Skuad Hong Kong dijadwalkan bertolak ke Surabaya pada 12 September.

Dari daftar 23 pemain itu, Kin Fung memasukkan dua nama yang memperkuat tim senior Piala Asia Timur 2022, Tsang Yi Hang Ellison dan Sohgo Ichikawa. Nama terakhir sempat dimainkan ketika digasak Jepang 6-0 pada laga perdana.

Kin Fung mengutarakan, ia merasa lega, karena persiapan tim bisa berjalan lancar setelah mereka terkendala dengan kebijakan karantina pandemi Covid-19 yang diterapkan pemerintah Tiongkok.

Namun Kin Fung menyadari Hong Kong tidak mudah menjalani laga di Grup F, karena timnas Indonesia U-19 dan Vietnam telah melakukan persiapan lebih lama. Selain Indonesia dan Vietnam, Hong Kong juga akan menghadapi Timor Leste.

“Dibandingkan dua atau tiga tahun lalu saat pandemi, persiapan kali ini tidak ada masalah. Sebelumnya, jam latihan pemain sangat singkat, sehingga perkembangan terhambat,” jelas pelatih berusia 38 tahun itu.

“Ini berbeda dibandingkan calon lawan kami. Sepertinya Vietnam dan Indonesia sudah berkumpul selama tiga bulan. Tapi pemain muda bisa memanfaatkan ini untuk mempelajari level sepakbola di negara Asia lainnya.”

“Mengingat perbedaan dengan kedua tim (Indonesia dan Vietnam), kami hanya berusaha menuntaskan seluruh pertandingan dengan hasil positif. Mendapat kesempatan mengikuti kompetisi sangat penting bagi pemain muda. Berkembang di ajang seperti ini bisa memberikan dampak yang besar.”

Berikut daftar 23 pemain Hong Kong U-20:

Kiper: Chung Hoi Man, Pong Cheuk Hei, Cheung Kwai Wa.

Belakang: Lee Chun Yin Ryan, Sung Wang Ngai Kohki Takizawa, Yim Kai Cheuk, Chang Xavier, Law Cheuk Hei, Leung Lap Tin, Tong Qiao Zhe George.

Tengah: Ma Hei Wai, Wong Wai Chun, Ho Lung Ho, Lee Lok Him, Tang In Chim, Sohgo Ichikawa, Korani Krisna R, Tsang Yi Hang Ellison, Chan Kwan Ching Osmond, Tsang Lok To Jeremy.

Depan: Chan Adriel Demian, Matthew Luke Slattery, Chen Ngo Hin.