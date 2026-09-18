Pelatih tim nasional Michael Reiziger telah memberi tempat dalam skuad Belanda U-21 untuk tidak kurang dari delapan pemain AZ. Pelatih Leeroy Echteld turut senang untuk para pemainnya dan secara khusus memberi pujian kepada para kipernya.

Wouter Goes, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Dave Kwakman, Kees Smit, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten, dan Ayoub Oufkir menjadi bagian dari Belanda U-21, yang menanti duel-duel krusial kualifikasi Piala Eropa U-21 melawan Norwegia, Slovenia, serta Bosnia dan Herzegovina.

Echteld melihat kepercayaan dari Reiziger sebagai pengakuan yang indah atas perkembangan yang sedang dijalani para pemainnya. "Mereka tentu pemain-pemain bertalenta yang sebenarnya sudah bermain di level Eredivisie dan juga berprestasi di sana," kata sang pelatih.

Sang pelatih secara rutin berhubungan dengan staf Belanda U-21 dan khususnya pelatih tim nasional Reiziger. "Saya tentu akan tetap berhubungan dengan Michael soal bagaimana kondisi para pemain itu."

Pemanggilan Owusu-Oduro agak mengejutkan, karena ia telah kehilangan tempatnya di starting XI kepada Jari De Busser. "Saya pikir Rome-Jayden adalah salah satu kiper muda terbaik di Belanda," tutur Echteld. "Dalam periode terakhir saya belum pernah melihatnya sebaik sekarang."

"Dia sedang berjuang untuk tempatnya di sini dan melakukan segalanya dalam latihan untuk terus menjadi lebih baik," ujar pria asal Amsterdam itu, yang untuk sementara tetap mempertahankan De Busser. Kiper Belgia itu pada Jumat dipanggil untuk pertama kalinya oleh pelatih tim nasional Mark van Bommel ke tim nasional.

De Busser akan mendapat kesempatan pada periode jeda internasional mendatang untuk berlatih bersama Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), dan Mike Penders (Chelsea). "Jari juga sedang melalui periode yang bagus. Dia terus menjadi sedikit lebih baik setiap saat. Fantastis untuknya," demikian kata Echteld.



