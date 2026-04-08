Timnas Belanda tak perlu takut pada pahlawan play-off Swedia: 'Saya terkejut'

Sebuah pukulan telak bagi Gustav Lundgren. Penyerang sayap kaki kanan asal Swedia ini mengalami cedera parah pada tendon Achilles dan terpaksa harus mundur dari Piala Dunia mendatang, di mana tim nasional Belanda menjadi salah satu lawannya.

Lundgren (30) mengalami robekan tendon Achilles saat pemanasan menjelang pertandingan klubnya, GAIS Göteborg, melawan Djurgardens. Ternyata, pemain sayap ini harus menjalani rehabilitasi selama berbulan-bulan, sehingga Piala Dunia tidak lagi menjadi pilihan baginya.

Pemain sial asal Swedia ini melakukan debutnya di tim nasional pada November tahun lalu, saat berusia 30 tahun. Baru pada akhir Maret ia tampil dalam laga internasional keduanya. Dalam pertandingan tersebut, Lundgren berperan penting dalam gol penentu kemenangan 3-2 yang dicetak Viktor Gyökeres melawan Polandia, yang memastikan tiket ke Piala Dunia.

''Saya sedikit terkejut dan belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi,'' kata Lundgren dengan sedih saat berbicara dengan berbagai media Swedia. ''Bagi saya, berpartisipasi di Piala Dunia bukanlah hal yang pasti. Jadi, sayang sekali saya tidak bisa ikut serta di sana.''

''Saya harus menjalani rehabilitasi yang panjang. Musim ini hampir pasti sudah berakhir,'' kata pemain yang telah dua kali membela timnas ini, yang akan memulai kompetisi Swedia pada musim semi dan biasanya memainkan pertandingan terakhirnya pada musim gugur.

Timnas Belanda akan menghadapi Swedia pada 20 Juni, dalam pertandingan kedua di Grup F. Jepang dan Tunisia adalah lawan-lawan lain dari tim asuhan pelatih Ronald Koeman.