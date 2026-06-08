Timnas Belanda menuju Piala Dunia dengan perasaan tidak enak: ada kekhawatiran besar terkait Bart Verbruggen

Tim nasional Belanda berhasil memenangkan pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia pada Senin malam dengan susah payah. Di Icahn Stadium yang tertutup untuk umum di New York, tim asuhan pelatih kepala Ronald Koeman mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-1 berkat dua gol penalti dari Cody Gakpo. Namun, malam itu dibayangi oleh cedera yang dialami Bart Verbruggen dan kartu merah yang diterima pemain pengganti Guus Til.

Sebelum pertandingan, Oranje mengenang meninggalnya mantan manajer tim Hans Jorritsma. Para pemain mengenakan ban duka saat tampil dalam pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia. Tak lama sebelum kick-off, juga diumumkan bahwa Jurriën Timber harus mundur dari Piala Dunia karena cedera pangkal paha. Koeman melakukan satu perubahan pada susunan pemain Oranje: Denzel Dumfries masuk menggantikan Mats Wieffer.

Uzbekistan mendapat peluang pertama di awal pertandingan, tetapi setelah itu Belanda mengambil alih inisiatif. Crysencio Summerville, Donyell Malen, dan Tijjani Reijnders nyaris mencetak gol pembuka, sementara Ryan Gravenberch melepaskan tembakan dari jarak jauh yang melebar. Setelah setengah jam pertandingan, gol 1-0 yang pantas akhirnya tercipta. Summerville dijatuhkan dengan keras di area penalti, dan Gakpo berhasil mengeksekusi penalti yang diberikan.

Bahkan setelah gol pembuka, Oranje tetap mendominasi. Tendangan Summerville diblok, dan menjelang akhir babak pertama, Malen meminta penalti namun tidak dikabulkan. Akibatnya, tim asuhan Koeman memasuki jeda dengan keunggulan tipis.

Setelah jeda, Virgil van Dijk mendapat peluang bagus dari tendangan sudut, sementara Gakpo melepaskan tembakan dari jarak jauh yang melambung tipis di atas gawang. Namun, tempo permainan tetap lambat dan kesalahan-kesalahan mulai menumpuk, sehingga pertandingan ini hampir tidak menarik.

Kejadian paling mengecewakan terjadi setelah lebih dari satu jam pertandingan. Verbruggen terkena benturan keras di bagian samping atau pinggulnya oleh seorang penyerang Uzbekistan dan akhirnya harus digantikan oleh Mark Flekken. Cedera kiper tersebut menimbulkan kekhawatiran yang terlihat di bangku cadangan Oranje.

Tak lama kemudian, pemain pengganti Brian Brobbey seolah-olah akan menentukan hasil pertandingan dengan gol yang indah, namun penyerang tersebut berada dalam posisi offside. Di menit-menit akhir, terjadi momen yang menarik. Pemain pengganti Til melakukan dua kali handball yang tidak disengaja di luar kotak penalti. Setelah intervensi VAR, gelandang tersebut mendapat kartu merah, sementara Uzbekistan hanya mendapat tendangan bebas karena pelanggaran pertama terjadi di luar kotak penalti.

Tendangan bebas tersebut tidak membuahkan hasil bagi Uzbekistan, namun dengan sepuluh pemain, Oranje tetap mengalami kegagalan. Dari situasi yang kacau di depan gawang, bola jatuh ke kaki pemain pengganti Igor Sergeev, yang mencetak gol dari jarak dekat. Uzbekistan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan optimal dan memberikan hasil imbang yang mengecewakan bagi Oranje.

Di detik-detik akhir, Jan Paul van Hecke ditarik oleh Khusanov saat tendangan sudut, yang berujung pada penalti baru bagi Belanda. Gakpo kembali mencetak gol dari titik penalti: 2-1.

Dengan demikian, Oranje akhirnya menang. Namun, bagi Koeman, masih ada beberapa pertanyaan menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Jepang. Kekhawatiran terbesar tertuju pada absennya Verbruggen. Kartu merah yang diterima Til pada dasarnya tidak mengakibatkan skorsing untuk pertandingan resmi, kecuali jika FIFA menilai bahwa ada pelanggaran serius. Hal tersebut tampaknya tidak terjadi di sini.