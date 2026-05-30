Timnas Belanda menuai kritik tajam saat tiba di Zeist: 'Apakah dia anggota band rock?'

Para pemain tim nasional Belanda telah berkumpul di Zeist untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia. Di kolom komentar di bawah video yang diunggah OnsOranje mengenai kedatangan para pemain, pembicaraan terutama berfokus pada satu pemain: Memphis Depay.

Pilihan pakaian Memphis sekali lagi menuai banyak kritik di kolom komentar. “Apakah Memphis tergabung dalam band rock?”, tanya seseorang misalnya.

“Depay cuma duduk di bangku cadangan karena pakaiannya, man man man..,” komentar yang lain. Lagi-lagi ada yang berkata: “Memphis datang lagi buat tampil artistik? Para seniman Belanda itu ada di Rijksmuseum. Pemain sialan, beneran deh.”

Salah satu komentar dengan likes terbanyak berbunyi: “Memphis terlihat seolah-olah baru saja mencetak 35 gol dan memberikan 15 assist. Masalahnya, dia setengah cedera dan hampir tidak bermain.”

Namun, komentar-komentar mengenai Memphis tidak semuanya negatif. Terutama dari Brasil, tempat sang penyerang bermain, banyak pujian yang mengalir.

“Juara dunia, Memphis, yang paling bergaya,” tulis seseorang dalam bahasa Portugis. “Nomor 10 kami,” “Saya orang Brasil tapi saya akan mendukung kalian orang Belanda,” dan “Bos Depay,” juga tertulis dalam bahasa Portugis.

Piala Dunia akan dimulai bagi timnas Belanda pada 14 Juni, melawan Jepang. Selanjutnya, di grup yang sama, lawan mereka adalah Swedia (20 Juni) dan Tunisia (malam 25 hingga 26 Juni). Rabu mendatang, Belanda akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Aljazair.