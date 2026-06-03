Timnas Belanda menjalani pemeriksaan medis oleh klub barunya beberapa jam sebelum pertandingan perpisahan melawan Aljazair

Denzel Dumfries telah menjalani tes medis pada Rabu lalu, demikian dilaporkan Noa Vahle kepada Vandaag Inside. Pemain timnas Belanda ini hampir menyelesaikan transfer impiannya ke Real Madrid.

Transfer Dumfries dari Inter ke Real Madrid tiba-tiba mengalami percepatan dalam beberapa hari terakhir. José Mourinho dilaporkan telah memberikan lampu hijau, sehingga bek sayap kanan ini akan segera menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di ibu kota Spanyol.

Kabarnya, Real Madrid memanfaatkan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro yang tercantum dalam kontrak Dumfries. Pemain asal Belanda ini diharapkan menjadi pengganti Dani Carvajal, yang kemungkinan akan pindah ke arah sebaliknya, menyusul minat dari Milan.

Menurut informasi dari Vahle, Dumfries dilaporkan telah menjalani pemeriksaan medis pada Rabu. Karena ia saat ini juga tengah sibuk mempersiapkan diri untuk Piala Dunia bersama timnas Belanda, pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di Madrid, melainkan di Belanda.

Dengan demikian, Dumfries juga hadir seperti biasa di De Kuip pada Rabu, tempat timnas Belanda memainkan pertandingan perpisahan menjelang Piala Dunia melawan Aljazair. Pemain yang telah 71 kali membela timnas ini diskors setelah mendapat kartu merah dalam laga persahabatan melawan Ekuador pada bulan Maret.

“Meskipun ada laporan lain dari luar negeri, Dumfries yang sedang diskors ‘tetap’ hadir di De Kuip,” demikian konfirmasi Mike Verweij atas nama De Telegraaf.

Mats Wieffer akan menggantikan Dumfries sebagai bek kanan di tim Oranje pada Rabu. Pemain berusia 26 tahun dari Brighton & Hove Albion ini baru saja menyelesaikan musim yang luar biasa di Liga Premier.