Timnas Belanda mendapat penilaian: nilai terendah untuk Depay yang tampil mengecewakan sebagai pemain pengganti

Tim nasional Belanda kalah 0-1 dari Aljazair dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Hasil ini tentu saja menjadi angin segar bagi Oranje dan pelatih kepala Ronald Koeman. Seperti biasa, Voetbalzone memberikan penilaian berupa nilai rapor kepada para pemain inti Belanda dan pemain yang tampil setidaknya selama 45 menit.

Donyell Malen, yang lebih dipilih Koeman sebagai penyerang daripada Donyell Malen, sudah membentur tiang gawang hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai di Rotterdam yang hujan. Beberapa menit kemudian, Crysencio Summerville memberikan umpan terukur kepada Tijjani Reijnders, yang mencetak gol dari jarak dekat namun dianulir karena offside.

Aljazair juga beberapa kali mengancam, sementara peluang Oranje semakin jarang. Skor 0-0 yang wajar setelah 45 menit bermain di De Kuip. Lima pergantian pemain di babak istirahat untuk Belanda, termasuk masuknya Justin Kluivert dan Memphis Depay.

Hal itu tidak membawa energi atau daya gedor tambahan bagi timnas Belanda. Bahkan, justru penyerang Feyenoord Anis Hadj Moussa yang menusuk ke dalam dan mencetak gol penentu kemenangan ke sudut jauh pada menit-menit akhir. Sebuah pertandingan perpisahan dengan akhir yang mengecewakan bagi Oranje.

Bart Verbruggen: 6

Mats Wieffer: 5,5

Jan Paul van Hecke: 7

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 6,5

Frenkie de Jong: 6

Ryan Gravenberch: 6,5

Tijjani Reijnders: 6

Crysencio Summerville: 7,5

Donyell Malen: 7

Cody Gakpo: 6

Pemain pengganti:

Robin Roefs 5,5

Nathan Aké 5

Justin Kluivert 7

Jorrel Hato 5,5

Memphis Depay 4,5