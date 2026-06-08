Timnas Belanda mendapat penilaian buruk: tiga kali mendapat nilai 5 dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia yang sangat mengecewakan

Tim nasional Belanda berhasil menang tipis 2-1 atas Uzbekistan dalam pertandingan persahabatan pada hari Senin. Ini merupakan uji coba terakhir bagi tim asuhan pelatih Ronald Koeman menjelang Piala Dunia. Seperti biasa, Voetbalzone memberikan penilaian berupa nilai rapor kepada para pemain inti Oranje.

Donyell Malen kurang beruntung di babak pertama dan juga membuang dua peluang emas. Crysencio Summerville juga gagal memanfaatkan peluang, sementara Cody Gakpo tampil apik di sayap kiri. Pemain sayap kiri ini mencetak satu-satunya gol: ia mengeksekusi tendangan penalti di tengah cuaca panas di New York.

Lini tengah Oranje, yang terdiri dari Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, dan Frenkie de Jong, tampil cukup statis dan tidak banyak berkontribusi dalam serangan. Brian Brobbey sempat mencetak gol sebagai pemain pengganti, namun menurut wasit, ia berada dalam posisi offside. Jadi, tidak ada skor 2-0 bagi penyerang Sunderland tersebut.

Terutama Denzel Dumfries, yang akan bergabung dengan Real Madrid, tampil mengecewakan di sayap kanan. Rekan-rekan beknya, Jan Paul van Hecke dan Micky van de Ven, juga tidak dalam performa terbaiknya. Ada kekhawatiran terkait Bart Verbruggen yang cedera dan digantikan oleh Mark Flekken. Pemain pengganti Guus Til melakukan handball di tepi kotak penalti dan harus keluar lapangan dengan kartu merah langsung setelah pemeriksaan VAR. Uzbekistan memanfaatkannya dengan baik dan menyamakan kedudukan di masa injury time.

Belanda akhirnya menang di menit-menit terakhir: Van Hecke dijatuhkan pada menit ketujuh waktu tambahan, setelah itu Gakpo kembali mencetak gol dari titik penalti. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi kekhawatiran bagi Koeman menjelang dimulainya Piala Dunia.

Bart Verbruggen: 6

Denzel Dumfries: 5

Jan Paul van Hecke: 5,5

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 5,5

Ryan Gravenberch: 5,5

Tijjani Reijnders: 5

Frenkie de Jong: 6

Crysencio Summerville: 6

Donyell Malen: 5

Cody Gakpo: 7,5