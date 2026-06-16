Timnas Belanda mencapai kesepakatan selama Piala Dunia mengenai transfer sensasional senilai 60 juta euro

Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan terkait transfer Jan Paul van Hecke, demikian dilaporkan David Ornstein dari The Athletic. Brighton & Hove Albion akan menerima setara dengan lebih dari enam puluh juta euro untuk sang bek, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia bersama timnas Belanda.

Kesepakatan pribadi antara Van Hecke dan Spurs sebenarnya sudah tercapai sejak lama, namun kedua klub belum mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. Kini, kesepakatan mengenai hal tersebut pun telah tercapai: Tottenham akan mentransfer dana sebesar 60 juta euro.

Belum diketahui secara pasti berapa lama Van Hecke akan menandatangani kontrak, meskipun Voetbal International mengetahui bahwa kontraknya akan berlaku untuk beberapa musim. Di Tottenham, ia akan kembali bekerja sama dengan pelatih Roberto De Zerbi, yang sebelumnya pernah menjadi rekan kerjanya di Brighton.

Di Tottenham, Van Hecke juga akan menjadi rekan setim, antara lain, Micky van de Ven dan Xavi Simons. Baru-baru ini, Van de Ven telah mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Van Hecke mengenai Tottenham.

“Tentu saja saya sudah membicarakan klub ini dengannya,” kata Van de Ven baru-baru ini dalam konferensi pers di New York. “Apakah ini langkah yang bagus? Saya rasa ya.”

Kini setelah transfer ini resmi rampung, Van Hecke dapat sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Di sana, ia menjadi andalan di lini belakang bersama Virgil van Dijk. Saat melawan Jepang (2-2), Van Hecke tampil sangat baik.

Berita transfer ini juga akan disambut dengan sorak-sorai di Breda. Pasalnya, saat menjual Van Hecke pada tahun 2020, NAC telah menyepakati persentase bagi hasil sebesar 7,5 persen. Dengan transfer ke Spurs ini, NAC akan menerima sekitar 4,5 juta euro, ditambah biaya pembinaan.