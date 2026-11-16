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Timnas Belanda sudah mengetahui negara-negara yang mungkin mereka hadapi dalam undian perempat-final Nations League pada Jumat. Setelah kekalahan telak 5-0 dari Jerman, tim asuhan pelatih Xavi Hernández berpeluang kembali menghadapi lawan yang sangat berat. Prancis, Inggris, dan Portugal adalah tiga negara yang mungkin menjadi lawan Belanda, meski Portugal masih harus memastikan diri sebagai juara grup.

Belanda takluk telak dari Jerman di Olympiastadion, Berlin, pada Senin malam. Tim asuhan pelatih Jürgen Klopp menang dengan skor mencolok 5-0, sehingga kemenangan meyakinkan Belanda 7-0 atas Yunani beberapa hari sebelumnya pun kembali tersisih dari perhatian. Meski dihajar habis-habisan, timnas Belanda tetap melaju di Nations League, yang meloloskan juara dan runner-up setiap grup ke perempat-final.

Undian babak delapan besar berlangsung pada Jumat, 20 November, di Nyon, Swiss, tempat kantor pusat UEFA berada. Mulai pukul 12.00, empat pertandingan perempat-final akan ditentukan dan Belanda akan mengetahui lawan berikutnya. Dalam undian ini, juara grup dan runner-up memiliki status berbeda, sehingga tidak semua negara dapat dipasangkan dengan Belanda.

Empat juara grup berstatus unggulan dalam undian, sedangkan empat runner-up tidak diunggulkan. Karena finis di belakang Jerman, Belanda akan dipasangkan dengan juara dari grup lain. Negara-negara yang sudah bertemu di fase grup tidak dapat kembali saling berhadapan di perempat-final.

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Salah satu calon lawan Belanda adalah Prancis, yang memastikan status unggulan sebagai juara Grup 1. Prancis finis di atas Belgia, yang juga mengamankan tiket ke perempat-final. Bagi Belanda, pertemuan dengan Prancis akan langsung menjadi ujian yang sangat berat, terutama setelah lini pertahanan mereka memperlihatkan kerentanannya saat menghadapi Jerman.

Inggris juga termasuk calon lawan timnas Belanda. Inggris memastikan diri sebagai juara Grup 3, yang juga dihuni Spanyol, Kroasia, dan Ceko. Spanyol finis sebagai runner-up sehingga tidak dapat menghadapi Belanda karena kedua negara sama-sama berstatus non-unggulan dalam undian.

Calon lawan ketiga berasal dari Grup 4, tempat Portugal berada di jalur untuk finis di posisi pertama. Portugal sudah dipastikan lolos ke perempat-final, tetapi masih harus mengamankan posisi juara grup. Denmark dan Norwegia akan bertarung langsung pada Selasa, 17 November, untuk memperebutkan tiket kedua, sementara Portugal menghadapi Wales pada malam yang sama.