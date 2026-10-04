Virgil van Dijk pada Minggu malam memainkan penampilan ke-100-nya untuk tim nasional Belanda. Sang kapten bermain di posisi yang sangat tidak biasa baginya: sebagai bek tengah kanan, berdampingan dengan partner mengejutkannya, Teun Koopmeiners. Theo Janssen mempertanyakan apakah veteran Liverpool (35) itu akan merasa canggung di sisi kanan.

Pelatih tim nasional Xavi Hernández memilih Koopmeiners sebagai bek tengah kiri. Pemain berkaki kiri milik Juventus itu menjadi pengganti Jurriën Timber, yang ditangani dengan hati-hati setelah kembali dari cedera pangkal paha yang berkepanjangan.

Untuk memberi ruang bagi Koopmeiners, Van Dijk digeser ke sisi kanan. "Itu sangat mengejutkan," ujar Janssen. "Terutama karena Virgil sudah cukup lama menyatakan bahwa dia ingin bermain di kiri. Dia berorientasi ke kiri."

"Jadi saya penasaran bagaimana dia akan melakukannya dan apakah dia merasa canggung di posisi itu." Presenter Sjoerd van Ramshorst menyinggung bahwa Van Dijk terakhir kali bermain sebagai bek tengah kanan untuk timnas Belanda sembilan tahun lalu, dan di Liverpool delapan tahun lalu. "Saya rasa itu sudah cukup menjelaskan," respons Janssen.

"Itu bukan posisinya, dia sendiri juga mengatakannya. Saya penasaran bagaimana penampilannya hari ini," kata Janssen. Xavi kemudian memberikan penjelasan. "Saya menjelaskan kepadanya saat pertemuan pertama kami bahwa dia mungkin harus beradaptasi."

"Dia adalah kapten, pemimpin. Dia pasti akan beradaptasi demi tim. Terutama hari ini, hari ketika dia meraih caps ke-100-nya," kata Xavi, yang kemudian membahas Koopmeiners. "Dia bermain sebagai bek tengah karena kami memperkirakan kami membutuhkan build-up yang sangat baik."

"Dia bagus dalam menemukan pemain yang bebas dan bisa mengalihkan permainan. Dia bisa mengoper dan membangun serangan dengan sangat baik. Kami ingin menyerang dan bertahan dengan lebih baik, dan untuk itu Koop cocok," tutup Xavi.

Susunan pemain Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.

Susunan pemain Serbia: V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic.



