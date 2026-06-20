Timnas Belanda kedatangan tamu istimewa di ruang ganti setelah pertandingan melawan Swedia: 'Kami sempat berfoto bersama'

Setelah kemenangan tim nasional Belanda atas Swedia (5-1), ada tamu istimewa di ruang ganti Oranje: Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima. Hal itu diungkapkan oleh Bart Verbruggen dan Ronald Koeman kepada NOS setelah pertandingan usai.

Menanggapi pertanyaan apakah ada suasana perayaan di ruang ganti tim Belanda setelah pertandingan, Verbruggen menjawab: “Ya, tentu saja. Itu memang momen yang indah, karena keluarga kerajaan datang. Jadi, kami berbincang sebentar dengan mereka dan berfoto bersama.”

“Itu sangat menyenangkan. Raja mengatakan bahwa saya bermain bagus dan melakukan beberapa penyelamatan yang bagus. Dan dia menikmati pertandingan itu, katanya. Itulah yang terpenting, jadi semua orang senang,” kata sang kiper.

Koeman pun menikmati kunjungan pasangan raja dan ratu tersebut. “Kami tahu bahwa keluarga kerajaan ada di sana. Jadi, rasanya tidak menyenangkan jika kami tidak menang.”

“Mungkin kami juga melakukannya demi mereka. Luar biasa bisa berfoto bersama semua orang. Hebat,” kata pelatih tim nasional itu.

Sebelum pertandingan dimulai, sudah terlihat bahwa Raja Willem-Alexander, Ratu Máxima, dan putri mereka, Putri Ariane, hadir di stadion di Houston. Mereka duduk di samping Presiden FIFA Gianni Infantino.

Belanda pun memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang meyakinkan. Brian Brobbey dan Cody Gakpo sama-sama mencetak dua gol yang sangat berharga, sebelum Anthony Elanga membalas satu gol. Pemain pengganti Crysencio Summerville mencetak gol penutup menjelang akhir pertandingan untuk skor akhir 5-1.