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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Timnas Arab Saudi raih poin sempurna: kalahkan Irak dua gol tanpa balas dan menyulitkan posisi mereka di Piala Teluk 27

Saudi Arabia vs Iraq
Saudi Arabia
Iraq
Gulf Cup
Oman vs Kuwait
Oman
Kuwait
Arab Saudi
Irak
Oman
Kuwait

"Singa Mesopotamia" mungkin akan tersingkir dari Piala Teluk

Timnas Arab Saudi berhasil meraih poin penuh setelah mengalahkan Irak, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di ajang Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menang atas Irak dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada laga ketiga sekaligus terakhir fase grup di turnamen Teluk tersebut.

Abdullah Al Salem membuka keunggulan Arab Saudi pada menit ke-54, setelah memanfaatkan bola yang lepas dari tangan Ahmed Basil, kiper Irak, dan mengarahkan bola ke gawang yang kosong.

Abdullah Al Hamdan menambah gol kedua bagi Arab Saudi pada menit ke-69, setelah lolos berhadapan satu lawan satu dengan Ahmed Basil dan melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kiri yang gagal diantisipasi oleh kiper Irak.

Dengan hasil ini, Timnas Arab Saudi memastikan diri sebagai pemuncak Grup A di turnamen Teluk tersebut dengan poin penuh (9 poin), setelah meraih tiga kemenangan atas Kuwait, Oman, dan Irak.

Sebaliknya, posisi Timnas Irak di turnamen ini menjadi rumit dengan skenario yang gila, di mana perolehan poin mereka terhenti di angka 4, menempati peringkat kedua di grup, sama dengan Timnas Oman yang meraih kemenangan menarik atas Kuwait dengan skor 3-1.

Timnas Irak dan Oman sama dalam segala hal, sehingga sejumlah laporan media memastikan akan digelar undian di antara keduanya untuk menentukan tim kedua yang lolos ke babak semifinal bersama Arab Saudi.

Kedua tim yang lolos menanti untuk mengetahui lawan mereka di babak semifinal, setelah digelarnya dua pertandingan besok di Grup B, di mana Timnas Qatar akan menghadapi Uni Emirat Arab, serta Yaman melawan Bahrain.

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