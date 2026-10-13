Timber meniru Bergkamp di Arsenal; Manchester United kembali mendapat pukulan

Jurriën Timber berperan penting bagi Arsenal pada Selasa lewat gol indahnya dalam kemenangan mudah 3-0 atas Lille OSC di Liga Champions. Manchester United, yang sedang terseok-seok di Liga Primer, kalah 2-0 saat bertandang ke markas Atlético Madrid. Matthijs de Ligt duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit untuk tim tamu.

Atlético Madrid - Manchester United 2-0

Manchester United mengawali laga di Madrid dengan buruk. Alex Baena memberi umpan kepada Pablo Barrios, yang mencetak gol pada menit pertama. Tim tamu sempat bangkit dan melihat tembakan Bryan Mbeumo melenceng tipis setelah 12 menit pertandingan berjalan. Mbeumo kemudian kembali mendapat peluang, tetapi digagalkan Jan Oblak yang sigap.

Manchester United beruntung ketika tembakan Alejandro Grimaldo membentur tiang, sementara gol Johnny Cardoso yang sempat membuat skor menjadi 2-0 menjelang turun minum dianulir karena offside. Babak pertama berlangsung hidup, dengan banyak momen menarik di depan kedua gawang.

Julián Álvarez dibuat kecewa beberapa menit setelah jeda ketika tembakan penyerang Argentina itu membentur tiang. Di sisi lain, Bruno Fernandes nyaris menyamakan kedudukan lewat sepakan keras yang mengenai mistar. Joshua Zirkzee, Mason Mount, dan Amad Diallo masuk pada fase akhir pertandingan ketika Manchester United memburu skor 1-1. Tugas mereka semakin sulit setelah Leny Yoro langsung diganjar kartu merah karena menjatuhkan pemain lawan yang lolos dari kawalan.

Perlawanan Manchester United akhirnya patah ketika Ademola Lookman mencetak gol dari bola muntah setelah serangan balik cepat tuan rumah. Malam yang menyakitkan bagi Michael Carrick, yang menjalani awal musim mengecewakan sebagai manajer klub besar Inggris itu.

Arsenal - Lille OSC 3-0

Tembakan Bruno Guimarães melenceng tipis setelah 20 menit pertandingan berjalan, sementara upaya Mikel Merino digagalkan kiper Lille, Berke Özer. Beberapa menit kemudian, gol Ayase Ueda dianulir karena offside. Arsenal juga nyaris unggul 1-0 melalui Eberechi Eze, tetapi papan skor masih menunjukkan 0-0 setelah 45 menit.

Arsenal menuntut penalti setelah pertandingan dilanjutkan ketika Bruno Guimarães terjatuh, tetapi wasit Felix Zwayer memutuskan tidak memberikan penalti setelah pemeriksaan VAR. Skor akhirnya berubah menjadi 1-0 melalui Timber, yang mengecoh Özer dengan cungkilan dari jarak dekat. Arsenal tampak bangkit setelah gol itu, karena tak lama kemudian Eze mencetak gol kedua.

Keadaan semakin baik bagi klub London itu ketika Bukayo Saka mengubah skor menjadi 3-0. Arsenal mengoleksi enam poin dari dua pertandingan fase grup, setelah bulan lalu menang 0-1 atas Napoli.